Vietnam evacua a miles de personas y cierra aeropuertos ante la proximidad del tifón Bualoi

Varios barcos protegidos en una carretera ante la llegada del tifón Bualoi, en la provincia de Nghe An, Vietnam.

Vietnam cerró el domingo los aeropuertos y evacuó a miles de personas en las zonas amenazadas por la llegada del tifón Bualoi, que se intensificaba en dirección al país, días después de causar al menos 10 muertos e inundaciones generalizadas en Filipinas.

El tifón estaba generando vientos de hasta 133 kilómetros/hora a las 1000 GMT y se prevé que toque tierra en el centro de Vietnam alrededor en la madrugada del lunes, disminuyendo su velocidad a medida que se acerca a la costa, informó el periódico estatal Thanh Nien.

"La tormenta se desplaza con rapidez, casi el doble de la velocidad media, con una fuerte intensidad y una amplia zona de impacto", declaró la agencia nacional de previsiones meteorológicas. "Es capaz de desencadenar múltiples desastres naturales simultáneamente, incluyendo fuertes vientos, lluvias torrenciales, inundaciones, crecidas repentinas, corrimientos de tierra e inundaciones costeras".

Las provincias septentrionales y centrales podrían recibir hasta 600 milímetros de lluvia hasta el 1 de octubre, con una crecida de los ríos de 9 metros y riesgo de inundaciones y corrimientos de tierras, según la agencia.

Las autoridades de la provincia central de Ha Tinh empezaron a evacuar a más de 15.000 personas, según el gobierno, que añadió que hay miles de tropas preparadas para actuar.

Los residentes de Vinh, capital de la provincia de Nghe An, donde se espera que el tifón toque tierra, se apresuraron a asegurar sus casas, amarrar los barcos y apilar sacos de arena en los tejados.

"Ya sufrimos las pérdidas del reciente tifón Kajiki este año y aún no nos hemos recuperado", dijo Bui Thi Tuyet, una residente de 41 años. "En los últimos 20 años viviendo aquí, no me había sentido tan aterrorizada por las tormentas".

Vietnam suspendió las operaciones en cuatro aeropuertos costeros a partir del domingo, incluido el internacional de Da Nang, y ajustó la hora de salida de varios vuelos, informó la Autoridad de Aviación Civil. Las escuelas de la zona afectada permanecerán cerradas el lunes, medida que podría ampliarse si fuera necesario, según el sitio de noticias VnExpress.

(Reportaje de Thinh Nguyen y Phuong Nguyen; Edición de Kim Coghill y Peter Graff)