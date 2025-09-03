Rusia dice que ayudará a China a superar a Estados Unidos en energía nuclear

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, llegan a un desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín, China

Rusia ayudará a China a superar a Estados Unidos como mayor productor mundial de energía nuclear, dijo el miércoles el jefe de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom en declaraciones emitidas por la televisión estatal tras unas conversaciones en Pekín.

Estados Unidos posee la mayor red de reactores nucleares del mundo, con casi 97 gigavatios (GW) de capacidad instalada.

Sin embargo, China se está apresurando a construir docenas de reactores y en abril de 2024 tenía 53,2 GW de capacidad operativa de reactores nucleares, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

"China tiene planes ambiciosos para el desarrollo de la energía atómica. Se ha propuesto alcanzar y superar a Estados Unidos en capacidad instalada, lo que significa alcanzar una capacidad de más de 100 gigavatios", dijo Alexéi Lijachev, jefe de Rosatom, a la televisión estatal rusa.

A la pregunta de la televisión estatal de si Rusia ayudaría a China en ese objetivo, Lijachev respondió: "Por supuesto. Ayudaremos. Ya estamos ayudando".

Rusia ya ha ayudado a construir cuatro reactores nucleares en China y está construyendo otros cuatro y China necesita una gran cantidad de uranio y combustible nuclear para sus ambiciosos planes, dijo Lijachev.

Por ello, China necesitará desarrollar una nueva generación de reactores de ciclo cerrado de combustible nuclear basados en tecnología rusa, afirmó.

Con información de Reuters