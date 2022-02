Chile: los invitados de Boric a su asunción

A dos semanas de la toma de posesión del presidente electo Gabriel Boric, ya hay invitados confirmados que destacan por su rol dentro de la política latinoamericana.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, recibirá la banda presidencial de manos del mandatario saliente, Sebastián Piñera, el próximo 11 de marzo. Para la celebración, invitó al mandatario argentino, Alberto Fernández, al ex presidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" Da Silva, entre otros líderes de centro-izquierda de la región, y al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, un símbolo hoy de la oposición del gobierno de Daniel Ortega,

El viernes 11 de marzo se realizará el traspaso de mando en la ciudad de Valparaíso, donde se encuentra el Congreso Nacional de Chile. Ahí Boric recibirá la banda presidencial para luego dirigirse a la capital, Santiago.

Por ahora, se sabe que el evento será con aforo reducido: serían aproximadamente 500 personas, que acrediten estar vacunadas contra el coronavirus, las que podrían asistir. Todavía es una incógnita si estarán el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, su par de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el de Nicaragua, Ortega.

Al momento, se aguarda la confirmación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien, si bien no confirmó, fuentes allegadas compartieron con El Destape que hay “grandes posibilidades de que eso suceda”.

Como es tradición, se espera que la delegación de invitados internacionales este nutrida de presidentes, el Rey de España y diplomáticos. En el caso español, está prevista la presencia de distintos referentes de la izquierda como la ministra de Igualdad de España Irene Montero (Unidas Podemos). Su cercanía con Boric se remonta a unos años atrás, cuando líderes estudiantiles -entre ellos el ahora mandatario electo- establecieron contacto con Podemos por considerarl a esa fuerza como un modelo a seguir.

Alberto estará

La próxima salida del presidente al exterior será el 11 de marzo para participar de la asunción de Boric. Si bien el mandatario irá y volverá en el día, ya hay en agenda un encuentro bilateral. De hecho, el encargado de relaciones exteriores del comando del exlíder estudiantil, Juan Ignacio Latorre, adelantó hace unos meses que el primer viaje de Boric como presidente será a nuestro país.

Lacalle Pou también participará

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también viajará a la asunción del presidente chileno, según precisaron fuentes de ese gobierno a la prensa. El mandatario viajará acompañado del canciller Francisco Bustillo y partirán rumbo a Santiago el mismo día de la toma de mando del presidente más joven de la historia de Chile.

"Él sabe que somos cercanos a lo que ha sido la historia del Frente Amplio uruguayo, pero yo como presidente de un país tengo el deber de mantener mejor y profundizar las relaciones con un país hermano como es Uruguay", explicó Boric a principio de este mes ante las preguntas de la prensa y luego de mantener una comunicación con el uruguayo.

Colombia: oficialismo y oposición invitados

Mientras el gobierno del presidente colombiano Iván Duque ya confirmó que fue invitado, también lo hizo el principal presidenciable de la izquierda del país Gustavo Petro. “La invitación que me hizo el presidente Boric a su toma de posesión”, informó junto a una imagen de la misiva en Twitter.

Brasil: ni Bolsonaro ni Lula viajarán

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció a mediados de enero que no acudirá a la ceremonia de asunción en Chile para no cruzarse con otros invitados internacionales de ideologías diferentes a la suya. "Yo no soy de crear problemas con las relaciones internacionales. Brasil se lleva muy bien con todo el mundo, pero hay que mirar bien por ejemplo quiénes son los que van a ir a la asunción del nuevo presidente de Chile", aseguró entonces.

Tras conocerse esa respuesta, Boric invitó al ex presidente y favorito de todos los sondeos para recuperar el poder en octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, quien sin embargo también se excusó y, según medios brasileños, le enviará una carta de agradecimiento. Con su decisión, Lula repite el gesto que tuvo con la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, para evitar "incomodidades diplomáticas".

Nicaragua, un primer posicionamiento claro

Sin dudas, las invitaciones que más dieron de qué hablar fueron las cursadas a referentes nicaragüenses. Boric invitó al escritor Sergio Ramírez, quien fuera una de las figuras más reconocidas de la revolución sandinista en 1979 y el gobierno posterior. Ramírez, quien compartió gobierno con Daniel Ortega en esa época y hoy se presenta como uno de sus más férreos opositores, no solo le agradeció por Twitter la carta de invitación, sino que la calificó como un gesto de "solidaridad".

A las pocas horas, Boric respondió en la misma red: “Es un honor, compañero. Por tus luchas que son las de un pueblo. Por tus letras que son más fuertes que las armas. Nos vemos en marzo”, escribió. Y como si el gesto no hubiese sido suficiente, también envió una invitación a la escritora nicaragüense y reconocid opositora a Ortega, Gioconda Belli.

Aunque aún no está claro si Ortega, Maduro O Díaz-Canel estarán presentes en la asunción, Boric sí se ha mostrado crítico de estos gobiernos, especialmente cuando dirimió su interna presidencial con un líder comunista, dueño de una posición más cercana a estos líderes, especialmente el cubano. Y no se trata solo de una posición del futuro presidente, sino también de quien será la próxima canciller de Chile, Antonia Urrejola, antigua responsable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).