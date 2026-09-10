La inversión de la supercomputadora rondará los 1,06 mil millones de reales, unos 192 millones de dólares, según anunció el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva

El Gobierno de Brasil lanzó una licitación para construir una de las diez supercomputadoras del mundo, con el objetivo de desarrollar herramientas de inteligencia artificial en el país vecino. Además, anunció un acuerdo con China para el desarrollo de otro ordenador puntero.

{{{htmlAmp}}}

La inversión de la supercomputadora rondará los 1,06 mil millones de reales, unos 192 millones de dólares, según anunció el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el estado de Rio Grande do Norte.

"Más que tecnología, es una oportunidad para la juventud brasileña. Queremos que nuestros jóvenes, investigadores y académicos tengan las oportunidades que nuestra generación no tuvo y demuestren que Brasil no le debe nada a nadie", afirmó Lula da Silva.

¿Dónde se instalará la nueva supercomputadora de Brasil y qué potencia tendrá?

El computador mayor será instalado en el Parque Tecnológico Augusto Severo, de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, en el noreste del país. Entrará en operación en 2027 y tendrá una capacidad de procesamiento de datos de 7200 petaflops, por lo que figurará entre las diez máquinas con mayor capacidad del mundo dedicadas a la IA, según el Gobierno de Lula.

"Para tener soberanía, necesitamos conocimiento, tecnología y educación. Brasil puede y debe pensar en grande", aseveró el mandatario. “Ni los chinos, ni los estadounidenses son mejores que nosotros. Vamos a entrar en este mercado”, sentenció.

Transferencia de tecnología y 5.000 empleos: las exigencias para el proveedor clave

Las condiciones de la licitación prevén contrapartidas como la transferencia de tecnología por parte de la empresa que asuma el proyecto, la contratación de proveedores brasileños y la formación de casi 5000 trabajadores locales. Según medios locales, el único proveedor que cuenta con la tecnología necesaria para cumplir con los requisitos de la licitación es Nvidia.

Alianza estratégica con Huawei: la segunda supercomputadora en Río de Janeiro

En paralelo, el Gobierno anunció la construcción de una segunda supercomputadora, con menor potencia, que será instalada en Río de Janeiro, por medio de un acuerdo entre la Red Nacional de Enseñanza e Investigación con las empresas chinas Huawei e iFlytek.

Esta inversión se calcula en 1276 millones de reales, unos 245 millones de dólares, a lo largo de cinco años y se prevé que las operaciones comiencen en julio del próximo año.

De esta manera, se podrán desarrollar modelos de lenguaje de IA en portugués, como así también ampliar la capacidad de computación del país, según informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

¿Cómo planea Brasil fabricar sus propios chips con tecnología RISC-V?

Por último, este jueves también anunciaron una estrategia a largo plazo, con un horizonte de entre 10 y 15 años, destinada a ampliar la capacidad del país vecino para desarrollar chips y reducir la dependencia del extranjero.

Para llevar adelante esta iniciativa, se basarán en la arquitectura RISC-V, una tecnología abierta y no propietaria, y se llevará a cabo en colaboración con el ecosistema de innovación de Barcelona, en España.