Polonia asegura estar lista para empezar la formación de pilotos ucranianos en aviones F-16

(Agrega precisiones del ministro de Defensa de Polonia sobre el inicio del entrenamiento)

El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, dijo hoy que su país está "listo para empezar" el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F-16, de fabricación estadounidense, después del respaldo de Washington a esa capacitación.

"Estamos listos para empezar este entrenamiento. La formación aún no ha comenzado, pero estamos listos para llevarla a cabo. Propuse que este tipo de entrenamiento se incluya en la misión de entrenamiento de la Unión Europea que se está realizando en Polonia", dijo Blaszczak ante la prensa.

Consultado sobre el número de pilotos ucranianos que recibirán el adiestramiento en las aeronaves en su país, Blaszczak aseguró: "Estamos abiertos, depende de las posibilidades".

"Polonia está en el flanco este de la OTAN. Tenemos algunas obligaciones que conciernen no sólo al espacio aéreo polaco, sino también al de los países bálticos, pero estamos abiertos a propuestas", explicó el ministro, citado por la agencia de noticias AFP.

Más temprano, a su llegada al Consejo de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE), el alto representante del bloque para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, había asegurado que el entrenamiento en Polonia ya había comenzado.

"Estoy feliz de que finalmente haya comenzado el entrenamiento de los pilotos para el F-16. Llevará tiempo, pero cuanto antes mejor", aseguró Borrell en Bruselas.

En tanto, la ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren, dijo en esa reunión que un grupo de países que apoyan a Ucrania pretendía comenzar a entrenar a pilotos ucranianos en los F-16 "lo antes posible".

"Estamos trabajando en el cronograma concreto para comenzar los entrenamientos, y creemos que es importante hacerlo lo antes posible", señaló Ollongren en Bruselas, que agregó que este entrenamiento sería el "primer paso" hacia el eventual suministro de aviones occidentales a Kiev.

"Seguiremos discutiendo con nuestros aliados y con los países que podrían tener F-16 disponibles sobre el siguiente paso, pero eso no está sobre la mesa en este momento (...) Eso está en la siguiente fase", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la semana pasada que pilotos ucranianos reciban entrenamiento con esos aviones.

Polonia, vecino de Ucrania y uno de sus más firmes partidarios, ya había anunciado estar listo para entrenar a pilotos ucranianos para volar los F-16.

Alemania, en tanto, anunció que examinaba cómo podría participar, pero advirtió que solo tenía posibilidades "extremadamente limitadas" para contribuir, ya que no posee aviones F-16.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que la participación de su país "no es relevante" porque no tienen este tipo de aviones y no pueden ayudar con el entrenamiento de pilotos.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Ryabkov, advirtió que el suministro de los F-16 a Ucrania por parte de sus aliados occidentales no logrará alterar el trascurso de la guerra, iniciada a finales de febrero de 2022.

"La reacción (de Rusia al suministro de F-16) será una continuación sistemática de la implementación de las metas y objetivos de la operación militar especial", manifestó el viceministro ruso, según recoge TASS.

El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuti Ignat, cifró hoy en unos 150 los aviones de combate occidentales necesarios para reemplazar y modernizar la actual flota de cazas ucranianos, compuesta por unidades de la era postsoviética.

Además, aseguró que llegarán a Kiev "decenas" de cazas.

Con información de Télam