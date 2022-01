Una diputada británica dijo que fue despedida del gobierno porque su "fe musulmana era un problema"

La exsubsecretaria de Transportes Nusrat Ghani, afirmó hoy que fue destituida del cargo en el marco de una reorganización del Gobierno en 2020, porque su fe "musulmana" planteaba "un problema", revitalizando las acusaciones de islamofobia en el Partido Conservador de Boris Johnson.

Nusrat Ghani, de 49 años, afirmó al periódico británico The Sunday Times que un alto dirigente conservador le explicó en febrero de 2020 que "sus orígenes y su fe" habían sido determinantes para su salida del Gobierno.

"Me dijeron que durante la reunión de reorganización del gabinete en Downing Street se planteó mi fe musulmana como un problema; que una mujer musulmana miembro del gobierno incomodaba a mis colegas y les hacía temer que no fuera leal al partido dado que no hice lo suficiente para defenderlo de acusaciones de islamofobia", declaró al periódico.

"Fue como un puñetazo en el estómago. Me sentí humillada e indefensa", añadió.

"Consciente de lo extremadamente grave de estas acusaciones" el primer ministro Boris Johnson se reunió en julio de 2020 con Nusrat Ghani para discutir sus afirmaciones y la "invitó a plantear una queja formal", lo que "no hizo", aseguró un vocero de Downing Street.

Dominic Raab, secretario de Justicia y viceprimer ministro, calificó las acusaciones de "increíblemente serias".

Si bien se negó a decir si creía en su excolega, indicó que "no iba a cuestionar la integridad de nadie".

"Una parlamentaria conservadora que dice que un miembro del Gobierno le dijo que había perdido su cargo ministerial porque su fe musulmana estaba incomodando a sus colegas debería presentar una queja formal sobre el incidente", observó Raab.

"Déjenme ser claro desde el principio: tenemos tolerancia absolutamente cero para cualquier discriminación, cualquier islamofobia, en el partido conservador", enfatizó Raab

En un gesto poco habitual, Mark Spencer, dirigente del partido, se identificó como la persona a quien apuntaban estos comentarios, aunque los negó.

"Me identifico como la persona sobre la que el diputado Nusrat Ghani ha hecho afirmaciones. Estas acusaciones son completamente falsas y las considero difamatorias. Nunca he usado esas palabras que se me atribuyen", tuiteó.

Spencer, en su réplica, agregó: "Es decepcionante que cuando se planteó este tema ante la Señora Ghani, se negó a remitir el asunto al Partido Conservador para una investigación formal".

Con información de Télam