Ataque en el vuelo de Flydubai: Emiratos Árabes calificó el episodio como "incidente de seguridad"

Doce horas después del episodio, la Autoridad General de Aviación Civil de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) calificó como un "incidente de seguridad" lo ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, en el que "algunos miembros de la tripulación" resultaron heridos, y señaló que continúa la investigación sobre lo que el Gobierno israelí tildó de "atentado".

{{{htmlAmp}}}

El suceso, ocurrido en un Boeing 737 Max 8 con 174 pasajeros a bordo, provocó un drástico descenso de la aeronave, la emisión de señales de alerta máxima y la movilización preventiva de cazas de combate de Israel.

El episodio se desencadenó poco más de dos horas después del despegue desde Abu Dabi, al registrarse una alerta sobre el espacio aéreo jordano acompañada por una pérdida de altura y una repentina aceleración. La Autoridad General emiratí indicó que el "incidente de seguridad" ocurrido en la aeronave fue "controlado", pero obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Tabuk.

La aeronave experimentó una abrupta caída de altitud, pasando de 33.000 a 17.000 pies. Durante el trayecto, el avión realizó maniobras erráticas cerca de la frontera con Jordania antes de dirigirse a la ciudad de Tabuk, en el noroeste saudita.

La empresa confirmó en un comunicado un altercado en la cabina de pilotos, pero pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente. El copiloto habría atacado al capitán con un cuchillo y la tripulación emitió las señales de alerta 7700 y 7500, utilizada internacionalmente para notificar interferencias ilícitas o secuestros.

La Autoridad Civil emiratí se pronunció por primera vez y aseguró que "los equipos responsables de la investigación, en coordinación con las autoridades competentes, continúan investigando para determinar las causas y circunstancias del incidente, incluyendo la revisión de los aspectos operativos y de seguridad".

Asimismo, señaló que dicho incidente "provocó heridas a algunos miembros de la tripulación, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria en el reino de Arabia Saudí".

Netanyahu aseguró que un terrorista quiso estrellar el avión

Horas después del suceso, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un "incidente de seguridad extremadamente grave" y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales". Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó de "intento de atentado terrorista yihadista" el suceso.

El primer ministro contó que habló con uno de los pasajeros israelíes que se encontraba a bordo. Según el relato que recibió, el avión entró en picada y el viajero consiguió ingresar a la cabina junto con un integrante de la tripulación.

Ambos lograron reducir al piloto mientras presuntamente intentaba dañar los sistemas del avión. Posteriormente, otro miembro de la tripulación ingresó a la cabina y consiguió estabilizar la aeronave.

Netanyahu calificó como “héroes” a quienes intervinieron y aseguró que “salvaron muchas vidas y demostraron gran valentía”. “Evitaron una grave tragedia”, agregó.

Además, explicó que el gobierno israelí mantiene contactos con las autoridades involucradas para garantizar la seguridad y el regreso de los pasajeros, y afirmó que instruyó a los servicios de seguridad para adoptar medidas que permitan prevenir episodios similares.