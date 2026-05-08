"Somos americanos": Acerinox plantea cotizar su filial en la Bolsa de Nueva York

Un hombre usa su teléfono mientras se muestra el logotipo del fabricante español de acero inoxidable Acerinox en sus oficinas en Madrid, España

Por Javi West ​Larrañaga

8 mayo (Reuters) - El consejero delegado de Acerinox dejó el viernes la puerta abierta a una posible ‌cotización en la Bolsa ‌de Nueva York de su negocio en Estados Unidos, que genera la mayor parte de los beneficios de la siderúrgica española.

El año pasado, Acerinox planteó la posibilidad de cotizar su negocio estadounidense en el mercado local una vez completada ​la integración de ⁠Haynes International, en una entrevista con Bloomberg ‌News. La adquisición se cerró a finales ⁠de 2024.

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"No podemos no ⁠barajarlo", dijo a Reuters el consejero delegado, Bernardo Velázquez. "Mientras los múltiplos de las empresas americanas y la ⁠liquidez americana sea mucho mayor que la ​española, creo que nosotros estamos obligados ‌a estudiar todas las ‌posibilidades".

En caso de seguir adelante con una oferta ⁠pública inicial, Acerinox mantendría una participación mayoritaria en el negocio estadounidense, según dijo el director corporativo, Miguel Ferrandis, durante una conferencia tras la ​publicación ‌de resultados, y añadió que aún no se había decidido el momento adecuado para dar ese paso.

Velázquez también dijo que Acerinox tiene "miedo cero" por posibles represalias de Estados ⁠Unidos contra España por su negativa a permitir el uso de bases militares estadounidenses para atacar Irán.

"Al que le tiene que preocupar esto es al que tenga que exportar a Estados Unidos. Nosotros somos americanos, nos consideran americanos y estamos perfectamente integrados, ‌participamos en las asociaciones americanas", dijo Velázquez, refiriéndose a la parte del negocio en Estados Unidos, que también es miembro de asociaciones comerciales estadounidenses.

Aunque analistas y académicos coinciden en que sería difícil que Estados ‌Unidos impusiera un embargo comercial a España, no está claro cómo podría tomar represalias el Gobierno del ‌presidente Trump. Los analistas ⁠de UBS señalaron en una nota de marzo que Acerinox se encontraba ​entre las empresas españolas más expuestas al mercado estadounidense.

Con información de Reuters