El Plan Angelelli, un modelo habitacional único que avanza hacia las mil viviendas entregadas en La Rioja

En el marco del Plan Angelelli, el gobernador Ricardo Quintela entregó las llaves de nuevas viviendas en la Capital riojana impulsado por su gestión y orientado a reducir el déficit habitacional. Con esta entrega, ya son 153 las soluciones habitacionales concretadas en este sector y casi mil en toda la provincia. Del acto también participó la responsable del programa, la diputada nacional y candidata Gabriela Pedrali.

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó: "Hoy, no solo entregamos 19 viviendas en Salina de Bustos, hoy 19 familias cumplen el sueño del hogar en la tierra que los vio nacer, crecer, y en la que eligen quedarse. Después de tanto tiempo terminan esperas como las de María del Carmen Herrera, una vecina que hoy empieza una nueva etapa con la dignidad que se merece".

"De eso se trata el federalismo que defendemos, que el Estado llegue hasta el último rincón, colaborando a que los pueblos no mueran, sino que revivan con más obras, oportunidades y derechos garantizados", concluyó el gobernador en su mensaje.

Durante el acto, el gobernador expresó la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las familias en contextos sociales complejos, destacando la importancia de generar entornos adecuados para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Política y compromiso

Durante el acto, la diputada nacional Gabriela Pedrali, responsable del Plan Angelelli, dijo a su turno que “es un gusto seguir cumpliendo con el compromiso que el Gobernador manifestó con este sector de la comunidad que necesitaba atención”. Y agregó: “Venimos desde hace varios años trabajando en este barrio”.

“Con esta entrega son 151 las viviendas otorgadas. Y ayer pudimos concretar la entrega de 964 casas en toda la Provincia. Pretendemos que tengan un proyecto de vida nuevo, que les cambie la vida, que sepan que caminamos de la mano del gobernador pensando en que la justicia social sea una realidad, con el Plan Angelelli para toda la familia”, expuso.

Por último, Pedrali remarcó el Estado presente "devuelve la oportunidad de entregar una vivienda totalmente gratuita, con servicios para la comunidad y también con la posibilidad de ayudar a otras personas en momentos difíciles". "Esto ocurre en un contexto donde el Gobierno Nacional ajusta, aprieta a la provincia de La Rioja, atropella a las personas a lo largo y ancho de la Argentina y debe ponerse un freno a estas políticas que son violentas en lo discursivo”, concluyó.