Zelenski desea una "reacción fuerte" de EEUU si Putin no está dispuesto a reunirse

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla a los miembros del servicio musulmán ucraniano antes de compartir con ellos un iftar, una comida para romper el ayuno al atardecer, durante el mes sagrado del Ramadán, en una mezquita de Kiev, Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Kiev querría una "reacción fuerte" de Washington si el presidente ruso, Vladimir Putin, no estaba dispuesto a sentarse para una reunión bilateral con él.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de negociar la paz entre los dos países enfrentados, pero ha admitido que Putin, con quien Zelenski ha buscado una reunión a solas, podría no estar dispuesto a llegar a un acuerdo.

"Respondí inmediatamente a la propuesta de una reunión bilateral: estamos dispuestos. ¿Pero y si los rusos no están dispuestos?" dijo Zelenski en comentarios publicados el jueves de una reunión informativa con periodistas en Kiev un día antes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si los rusos no están preparados, nos gustaría ver una reacción enérgica por parte de Estados Unidos".

A pesar de una ráfaga de diplomacia en los últimos días entre Trump y sus homólogos rusos y ucranianos, el camino hacia la paz seguía siendo incierto mientras Washington y sus aliados elaboraban cómo podrían ser las garantías de seguridad para Kiev.

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y ahora tiene algo menos del 20% de su vecino, haciendo avances graduales en el este de los últimos tiempos, aunque el conflicto se ha convertido en gran parte de desgaste.

Zelenski dijo que no estaba claro qué concesiones territoriales estaba dispuesto a hacer Moscú para poner fin a la guerra. Trump ha dicho anteriormente que tanto Kiev como Moscú tendrán que ceder territorio.

"Para discutir lo que Ucrania está dispuesta a hacer, escuchemos primero lo que Rusia está dispuesta a hacer", dijo Zelenski. "Eso no lo sabemos".

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que la capital húngara, Budapest, sirva de sede para futuras conversaciones entre Ucrania y Rusia, Zelenski dijo que sería "difícil".

Hungría, el aliado más cercano de Rusia en la Unión Europea, se ha ofrecido en dos ocasiones a acoger las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto.

Con información de Reuters