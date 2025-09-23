Empresarios hoteleros de distintas provincias buscan imitar el Previaje riojano con Chachos: en qué consiste la iniciativa

El lanzamiento de los programas Impulso Turístico 50/50 y Previaje Riojano – Movete por La Rioja con Chachos generó gran expectativa no solo en la provincia, sino también en distritos vecinos, donde empresarios hoteleros ya evalúan replicar la experiencia para fomentar el turismo interno. La propuesta, que articula al sector público y privado, tiene como eje la reactivación de los BOCADE —conocidos como “Chachos”— como herramienta para dinamizar el mercado y fortalecer la actividad turística.

El referente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en La Rioja, Armando Sabatieri, celebró la medida y destacó el interés que despertó a nivel nacional. “Esto no es nada nuevo: Lamens lanzó el Previaje y hasta 2023 se realizaron seis ediciones. Aquí, ante la situación crítica que atravesamos, decidimos impulsar un programa similar, pero con identidad riojana”, explicó en comunicación con medios locales.

En esa línea, señaló que el sistema de Chachos funcionará como una tarjeta que permitirá acumular beneficios, similar a lo que hacía el Previaje a nivel nacional. “Ya recibimos llamados de colegas de otras provincias que quieren implementar algo parecido. Lo único que les falta son los Chachos. Tanto los criticaron, y ahora resulta que lo hecho en La Rioja es un modelo a seguir”, subrayó.

Por su parte, el titular de la Cámara de Turismo de Chilecito, Hugo Moreno, valoró la articulación alcanzada entre el Estado y los empresarios, y remarcó el acompañamiento del gobernador Ricardo Quintela a las iniciativas del sector: “La realidad que estamos viviendo es muy complicada, sabemos que no es un momento fácil para la provincia, que también sufre la asfixia económica. Sin embargo, el Gobierno escucha al sector y brinda apoyo, y eso merece destacarse”.

Durante el acto de lanzamiento, Moreno reafirmó el compromiso del sector turístico con el desarrollo provincial. “Decimos un sí rotundo: sí al turismo, sí a La Rioja. El Estado sí, los privados también, trabajando juntos, porque es la única manera de salir adelante”, enfatizó.

Movete por La Rioja: el plan de turismo provincial

El Gobierno de Ricardo Quintela lanzó la campaña "Movete por La Rioja" para este nuevo fin de semana largo provincial, en conmemoración por el cura Enrique Angelleli, se invita a residentes y turistas a recorrer las tres regiones turísticas del norte, oeste y sur del distrito. La propuesta combina actividades de aventura, relax, historia, naturaleza viva y la calidez de los sabores riojanos.

Con una gran variedad de experiencias al aire libre, circuitos culturales, gastronómicos y de bienestar, el plan de promoción busca reactivar el turismo interno y posicionar a la provincia como uno de los destinos más completos del norte argentino.

En la capital riojana, se puede visitar el Parque Arqueológico El Saladillo, donde los visitantes caminan entre ruinas jesuíticas y vegetación autóctona. A pocos kilómetros, la Ruta del Vino Riojano ofrece degustaciones en bodegas artesanales e industriales, tanto en la zona de la Costa Riojana como en Chilecito y Famatina.

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar del Paseo de los Sauces con actividades como kayak, cabalgatas y ciclismo, o relajarse en las Termas de Santa Teresita. Para los que buscan conectar con lo ancestral, el Sitio Arqueológico de Hualco, en San Blas de los Sauces, ofrece trekking y vistas panorámicas. También se destacan el Mercado Artesanal de Sanagasta y el Paseo Carlos Menem en Anillaco.