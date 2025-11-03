Trump dice que "podría haber" militares de EEUU sobre el terreno en Nigeria o ataques aéreos

FOTO DE ARCHIVO. Un periódico con un artículo que informa sobre el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Nigeria por el trato a los cristianos cuelga de un quiosco en Ojuelegba, Lagos, Nigeria

ers) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el ejército estadounidense podría desplegar efectivos en Nigeria o llevar a cabo ataques aéreos para detener lo que calificó como la matanza de un gran número de cristianos en el país de África occidental.

Al preguntársele sobre si preveía tropas sobre el terreno o ataques aéreos en Nigeria, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One: "Podría ser. Quiero decir, otras cosas. Preveo muchas cosas. Están matando a un número récord de cristianos en Nigeria. (...) Están matando a los cristianos y matándolos en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso ocurra".

Trump hizo el comentario el domingo por la noche mientras se dirigía de regreso a Washington tras pasar un fin de semana en su casa de vacaciones en Florida.

Trump amenazó el sábado con emprender acciones militares contra Nigeria si el país más poblado de África no reprimía la matanza de cristianos.

La amenaza del presidente estadounidense de emprender una acción militar se produjo un día después de que su Gobierno volviera a incluir a Nigeria en una lista de "países de especial preocupación" en la que figuran Estados que, según EEUU, han violado la libertad religiosa. Otros países de la lista son China, Myanmar, Corea del Norte, Rusia y Pakistán.

Con información de Reuters