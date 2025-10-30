Trump dice al Pentágono que reanude inmediatamente las pruebas de armas nucleares de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El Pentágono visto desde el aire en Washington D.C., EEUU

A DEL SUR, 30 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves al ejército estadounidense reanudar de inmediato las pruebas de armas nucleares tras un paréntesis de 33 años, minutos antes de iniciar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump hizo el sorpresivo anuncio en Truth Social mientras estaba a bordo de su helicóptero Marine One volando para reunirse con Xi para una sesión de negociación comercial en Busan, Corea del Sur. Dijo que estaba dando instrucciones al Pentágono para probar el arsenal nuclear de Estados Unidos en "igualdad de condiciones" con otras potencias nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que empiece a probar nuestras Armas Nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará inmediatamente", publicó Trump.

"Rusia está en segundo lugar, y China está en un distante tercer lugar, pero estará igualada dentro de 5 años".

LOS LUGARES DE LAS PRUEBAS NUCLEARES SE DETERMINARÁN MÁS ADELANTE

Más tarde, en su camino de regreso a Washington, Trump dijo que las pruebas eran necesarias para garantizar que Washington se mantuviera al día con sus potencias nucleares competidoras.

"Con otros haciendo pruebas, creo que es apropiado que nosotros también lo hagamos", dijo Trump a bordo del Air Force One, agregando que los sitios de pruebas nucleares se determinarían más adelante.

Preguntado sobre si el mundo estaba entrando en una fase de mayor riesgo en torno a las armas nucleares, Trump descartó la amenaza, diciendo que las reservas estadounidenses estaban "bien guardadas" antes de añadir que vería con buenos ojos la desnuclearización.

"Me gustaría ver una desnuclearización porque tenemos muchas y Rusia es la segunda y China la tercera y China se pondrá al día en cuatro o cinco años", dijo.

"De hecho estamos hablando con Rusia sobre eso y China se añadiría a eso si hacemos algo".

No quedó claro de inmediato si Trump se refería a las pruebas de explosivos nucleares, que llevaría a cabo la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, o a las pruebas de vuelo de misiles con capacidad nuclear.

Con información de Reuters