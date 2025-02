Trump convierte a Musk, el hombre más rico del mundo, en "empleado especial del Gobierno"

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump (dcha), saludando al presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, durante un evento en Washington, EEUU.

Elon Musk, que se ha movido rápidamente para reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos a instancias del presidente Donald Trump, ahora es considerado un "empleado especial", dijo el lunes la Casa Blanca.

La designación permite a Musk, el hombre más rico del mundo, trabajar para el gobierno federal pero potencialmente evitar las reglas de divulgación sobre conflictos de intereses y finanzas que se aplican a los empleados regulares.

Musk sigue dirigiendo la empresa de coches eléctricos Tesla y la compañía aeroespacial SpaceX, al tiempo que preside el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la iniciativa de Trump para reducir costos.

Como CEO de SpaceX, supervisa los contratos de la empresa con el Pentágono y la comunidad de inteligencia, valorados en miles de millones de dólares.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Musk está clasificado como un "empleado especial del gobierno".

Un segundo funcionario de alto rango de la Casa Blanca dijo que Musk no está recibiendo un sueldo del gobierno y está siguiendo la ley.

Los empleados especiales del gobierno son nombrados para sus cargos por no más de 130 días, pero Trump no ha dicho cuánto tiempo durará el cargo de Musk.

Musk, que ha prometido "reducciones masivas de personal" en toda la burocracia federal, ha suscitado un amplio escrutinio en los últimos días, ya que su equipo ha recibido acceso o ha tomado el control de numerosos sistemas gubernamentales. Las maniobras de Musk han infundido temor entre el personal gubernamental y han provocado el caos en algunos organismos.

Reuters informó el viernes que ayudantes de Musk encargados de dirigir la agencia de recursos humanos del gobierno han bloqueado a funcionarios de carrera de los sistemas informáticos que contienen los datos personales de millones de empleados federales, según dos funcionarios de la agencia.

Trump defendió el lunes a Musk, pero dijo que hay límites a lo que su asesor puede hacer.

"Elon no puede hacer y no hará nada sin nuestra aprobación, y le daremos la aprobación, cuando sea apropiado; cuando no sea apropiado, no lo haremos. Pero él informa", dijo Trump a periodistas.

"Es algo que le preocupa mucho, y estoy impresionado, porque dirige, obviamente, una gran empresa", añadió Trump. "Si hay un conflicto, entonces no dejaremos que se acerque. Pero tiene un buen instinto natural. Tiene un equipo de gente con mucho talento".

Musk gastó más de 250 millones de dólares para ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

Con información de Reuters