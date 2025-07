"Ya soy libre", dice cantante venezolano detenido en El Salvador tras reunirse con su familia

Arturo Suárez, que estuvo detenido durante meses en una prisión de El Salvador después de que Estados Unidos alegara que era miembro de la banda Tren de Aragua, se reune con miembros de su familia tras su liberación, en Caracas

Un cantante venezolano que pasó meses en una prisión de El Salvador fue recibido el martes con júbilo por su familia en Caracas, y recordó que pensar en sus seres queridos le dio fuerzas para soportar los golpes y el maltrato de los guardias.

Arturo Suárez fue recibido con abrazos y lágrimas en la zona popular de El Valle, al sur de Caracas, por su hermana, su tía y varios primos. Luego habló emocionado por videollamada con su esposa e hija, quienes viven en Chile.

"Estoy en Venezuela, ya soy libre, gracias a Dios", dijo Suárez, quien fue arrestado en febrero en Carolina del Norte mientras filmaba un video musical, antes de dar una serenata a la multitud reunida en la sala de su familia. "Estoy sin palabras, todavía no lo creo".

Suárez se convirtió en uno de los 250 exprisioneros en retornar a casa tras ser devueltos a Venezuela la semana pasada.

Decenas de venezolanos fueron enviados a El Salvador desde Estados Unidos en marzo, después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a personas catalogadas como miembros de la pandilla Tren de Aragua sin los procedimientos migratorios habituales.

Las deportaciones provocaron fuertes críticas de grupos de derechos humanos y una batalla legal con el gobierno de Trump. Las familias y los abogados de muchos de los hombres han negado tener vínculos con pandillas

"Pensé en mi hija, pensé en mi esposa, en mis hermanos, en mi familia. Me dio fuerza para no rendirme, para no dejarme morir, y no me dejé", declaró a periodistas sobre su detención Suárez, quien niega vínculos con el Tren de Aragua.

Suárez y los demás detenidos fueron devueltos a Venezuela el viernes en un intercambio de prisioneros y han permanecido en Caracas para controles médicos y entrevistas con funcionarios.

Suárez dijo que los guardias de la prisión CECOT en El Salvador golpeaban a los prisioneros y les decían que sólo saldrían de la cárcel muertos. Agregó que algunos detenidos consideraron el suicidio.

Sus comentarios coincidieron con otras denuncias de abusos realizadas por hombres detenidos en El Salvador en videos transmitidos por la televisión estatal, incluyendo un programa con el presidente venezolano Nicolás Maduro el lunes por la noche.

El fiscal general de Venezuela dijo el lunes que su oficina investigará al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a otros altos funcionarios por presuntos abusos a detenidos.

La fiscalía de El Salvador no ha respondido a las solicitudes de comentarios, y Reuters no pudo confirmar de inmediato las acusaciones.

Con información de Reuters