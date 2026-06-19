Trump se dirige a Camp David mientras negociaciones con Irán se estancan

Ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca en Washington

El presidente Donald Trump realizará este fin de semana una visita poco habitual a Camp David, ‌regresando a la residencia ‌presidencial por segunda vez desde que retomó el cargo el año pasado.

Trump mantendrá reuniones políticas durante su visita, informó un funcionario de la Casa Blanca. Su familia le acompañará durante el fin de semana, que incluye el Día del Padre, el domingo.

El viaje se produce mientras Trump ​trabaja para alcanzar ⁠un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra ‌con Irán y se enfrenta a un intenso ⁠escrutinio por un acuerdo de paz ⁠provisional que, según los críticos, otorga demasiadas concesiones a Teherán.

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Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para el viernes en ⁠Suiza se cancelaron debido al recrudecimiento de los ​combates en el Líbano, lo que ha ‌generado una nueva incertidumbre sobre ‌el calendario de unas negociaciones vitales para garantizar la ⁠reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo mundial y restablecer la paz en Oriente Medio.

El viernes, Trump siguió defendiendo el acuerdo con Irán, afirmando que Teherán se ​había sentado ‌a la mesa de negociaciones desde una posición de debilidad.

"Nosotros no nos reunimos por desesperación, sino Irán. ¡Están ACABADOS!", publicó Trump en Truth Social. "Dejaremos que transcurran los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo!".

La última vez ⁠que Trump visitó Camp David fue en junio de 2025, cuando se reunió con altos mandos militares y asesores de política exterior para debatir las protestas por la inmigración en California, Irán y la guerra en Gaza.

Este recóndito refugio en las montañas Catoctin de Maryland no ha sido un destino habitual ‌para el presidente republicano. Por lo general, ha preferido pasar los fines de semana en sus propias propiedades, como Mar-a-Lago, en Florida, y su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Una reunión del Consejo de Ministros prevista para mayo en ‌Camp David se trasladó a la Casa Blanca debido a las previsiones de mal tiempo.

Otros presidentes han utilizado con mucha más ‌frecuencia este lugar ⁠de retiro de propiedad del Gobierno, situado a unas 70 millas de Washington, tanto como ​escapada de fin de semana como escenario para reuniones diplomáticas y políticas.

(Reportaje de Nandita Bose en Washington; edición de Colleen Jenkins y Alistair Bell, Editado en español por Juana Casas)