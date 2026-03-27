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Lanzamiento de cientos de misiles Tomahawk contra Irán alarma a algunos en Pentágono: Washington Post

27 de marzo, 2026 | 11.51

​El ejército estadounidense ha lanzado más de 850 misiles ‌de crucero ‌Tomahawk en las cuatro semanas de guerra con Irán, agotando estas armas de precisión a un ritmo que ha alarmado a algunos ​funcionarios del ⁠Pentágono y ha dado ‌lugar a debates internos ⁠sobre cómo aumentar ⁠su disponibilidad, informó el viernes The Washington Post, citando a ⁠fuentes conocedoras del asunto.

Reuters ​no pudo verificar ‌de inmediato la ‌información.

"El ejército estadounidense cuenta con ⁠reservas más que suficientes de municiones y armas para alcanzar los objetivos ​de la ‌Operación Furia Épica establecidos por el presidente Trump, y más allá", dijo la secretaria de ⁠prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una declaración a Reuters.

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"No obstante, el presidente Trump siempre se ha centrado intensamente en (fortalecer) nuestras Fuerzas Armadas ‌y seguirá instando a los contratistas de defensa a construir con mayor rapidez armas de fabricación estadounidense, que son ‌las mejores del mundo", agregó.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos no ‌respondió ⁠a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters

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