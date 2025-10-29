Las fuertes nevadas paralizan el turismo del Everest en Nepal y Tíbet

FOTO DE ARCHIVO. Una captura de pantalla de vídeo muestra a excursionistas abandonando su campamento, mientras nevadas y lluvias inusualmente intensas azotaban el Himalaya, en la región del Tíbet, China

A;/PEKÍN, 29 oct (Reuters) -El miércoles se cerraron al turismo las vertientes nepalí y china de la región del Everest debido a la intensa nevada provocada por los vientos del ciclón, con profundos ventisqueros que provocaron el accidente de un helicóptero que intentaba rescatar a excursionistas varados, según informaron las autoridades.

La región que rodea el Everest, visitada por miles de excursionistas y escaladores, está cubierta de nieve desde el lunes, cuando un ciclón procedente del golfo de Bengala azotó India y provocó la segunda nevada grave del mes en el Himalaya.

Las autoridades nepalíes han suspendido muchas rutas de senderismo debido a la lluvia en las cotas más bajas y a las fuertes nevadas en los senderos más altos, y han instado a los excursionistas a no aventurarse ni continuar con sus excursiones en las zonas del Annapurna, el Manaslu y el Dhaulagiri, donde se encuentran algunos de los picos más altos del mundo.

Un pequeño helicóptero privado que volaba a Lobuche, cerca del Campo Base del Everest, para rescatar a excursionistas varados, se estrelló cuando intentaba aterrizar, dijo el portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN), Gyanendra Bhul.

Un vídeo de la CAAN mostró el helicóptero, que resbaló en la nieve al aterrizar y quedó tendido de lado. El piloto sobrevivió y fue rescatado más tarde. No estaba claro si los excursionistas habían sido rescatados.

SENDERISTAS VARADOS

Rescatistas del ejército y la policía guiaron a cientos de excursionistas en el distrito de Manang a un lugar seguro desde el martes, dijo el portavoz del ejército de Nepal, Raja Ram Basnet.

Dijo que unos 1.500 excursionistas, entre ellos 200 extranjeros de diferentes nacionalidades, sus guías y excursionistas locales se habían perdido al quedar sepultadas las rutas de senderismo bajo una profunda capa de nieve.

"Los equipos de rescate limpiaron la nieve de los senderos y los bajaron a lugares más seguros", dijo Basnet a Reuters en Katmandú.

Las autoridades meteorológicas han pronosticado fuertes lluvias y nevadas para el jueves y el viernes debido al paso del ciclón Montha, que irrumpió en el estado indio de Andhra Pradesh el martes por la noche.

Según el departamento de turismo del condado de Tingri, en la vertiente tibetana del Everest se suspendió la venta de entradas desde el martes por la tarde, ya que las carreteras estaban heladas y la visibilidad era muy baja, lo que creaba unas condiciones intransitables para el tráfico de vehículos.

No estaba claro si había turistas atrapados en el interior de la región tibetana del Everest. La oficina de prensa del Gobierno tibetano no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Las previsiones meteorológicas indican que las temperaturas en Tingri seguirán descendiendo por debajo del punto de congelación esta semana.

A principios de octubre, una tormenta de nieve dejó varados a cientos de excursionistas cerca de la cara oriental del Everest, en la vertiente tibetana. Todos ellos fueron puestos a salvo en una operación de rescate a gran escala que duró varios días en condiciones bajo cero.

En Nepal, más de 50 personas murieron a causa de las inundaciones y corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias.

opal Sharma (Katmandú) y Ryan Woo (Pekín); edición de Stephen Coates; edición en español de Paula Villalb