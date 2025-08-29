Un tribunal destituye a la primera ministra de Tailandia por violación de la ética

La tailandesa Paetongtarn Shinawatra, destituida como primera ministra, habla durante una rueda de prensa después de que el Tribunal Constitucional dictaminara su destitución en un sonado caso de ética, tras la filtración de una conversación telefónica entre ella y el exlíder de Camboya Hun Sen, en la Casa de Gobierno de Bangkok, Tailandia

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó el viernes a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, por violación de la ética tras solo un año en el poder, lo que supone otro duro golpe para la dinastía política Shinawatra y podría marcar el inicio de un nuevo periodo de agitación.

Paetongtarn, quien fue la primera ministra más joven de Tailandia, se convierte en la sexta jefa de Gobierno perteneciente o respaldada por la multimillonaria familia Shinawatra en ser destituida por el ejército o el poder judicial, en una tumultuosa batalla por el poder que ha durado dos décadas entre las élites enfrentadas del país.

En su veredicto, el tribunal afirma que Paetongtarn violó la ética en una llamada telefónica filtrada en junio, en la que parecía doblegarse ante el poderoso exlíder camboyano Hun Sen —hasta hace poco estrecho aliado de la familia Shinawatra— cuando ambos países estaban al borde de un conflicto armado fronterizo.

Los enfrentamientos estallaron semanas después y duraron cinco días.

La sentencia allana el camino para la elección parlamentaria de un nuevo primer ministro, un proceso que podría alargarse, con el partido gobernante Pheu Thai de Paetongtarn perdiendo poder de negociación y enfrentándose al reto de apuntalar una frágil alianza con una mayoría muy ajustada.

En una decisión de 6-3, el tribunal declaró que Paetongtarn había antepuesto sus intereses privados a los de la nación y había dañado la reputación del país, provocando una pérdida de confianza pública.

"Debido a una relación personal que parecía alineada con Camboya, la demandada estuvo siempre dispuesta a cumplir o actuar de acuerdo con los deseos de la parte camboyana", dijo el tribunal.

La sentencia pone fin prematuramente al mandato de la hija y protegida del influyente magnate Thaksin Shinawatra. Paetongtarn, de 39 años, era una neófita política cuando se vio abruptamente en el punto de mira tras la sorpresiva destitución de su predecesor, Srettha Thavisin, por el mismo tribunal hace un año.

Paetongtarn hizo un llamamiento a la unidad de todos los partidos para llevar la estabilidad política a Tailandia.

"Lo único que quería era salvaguardar la vida de las personas, ya fueran soldados o civiles. Estaba decidida a hacer todo lo posible para proteger sus vidas antes de los violentos enfrentamientos", dijo a la prensa.

Con información de Reuters