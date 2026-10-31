Subsidios a la luz: La Rioja busca aliviar el impacto de las tarifas con más consumo bonificado

La Rioja ampliará los bloques de consumo eléctrico subsidiado para amortiguar el impacto del fuerte incremento en la demanda de energía durante los meses de altas temperaturas. La medida, que se aplicaría en la provincia a partir de noviembre, busca otorgar un mayor margen de alivio en las tarifas frente a la utilización intensiva de equipos de refrigeración.

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El esquema fue dispuesto por el Gobierno nacional mediante una normativa de la Secretaría de Energía, que modificó el régimen para contemplar las condiciones climáticas y ampliar las bonificaciones en 15 provincias del Norte Grande. La adecuación técnica se estructuró a partir de pautas sobre patrones de consumo residencial y clasificaciones bioambientales.

Amortiguar la crisis

Para amortiguar la crisis de los hogares riojanos, en el primer semestre del año el Gobierno de La Rioja extendió por 60 días más el congelamiento de tarifas de servicios públicos. La medida impulsada por Ricardo Quintela se mantiene hasta el 31 de octubre en los valores de la energía eléctrica, el agua y saneamiento, el transporte urbano y la conectividad. También continúa la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales, sin incrementos durante el período establecido.

Las medidas dispuestas por el Decreto N.º 617/26 están destinadas a preservar el acceso de las familias riojanas a servicios esenciales y mitigar el impacto de la actual situación económica ante esta crisis desatada por el gobierno nacional de Javier Milei.

Política de energías renovables

Esta política de contención tarifaria se enmarca en la estrategia energética del gobierno provincial, que busca transformar la matriz productiva mediante la generación renovable. A través de la inversión en infraestructura pública como los parques solares y eólicos, La Rioja avanza hacia la soberanía energética para abaratar los costos de generación local, amortiguar los incrementos tarifarios nacionales y llevar electricidad limpia e independiente a todo el territorio.

Atravesado por esta políticas, Quintela inauguró este mes de octubre el Parque Solar Municipal de Tama, en el departamento Ángel Vicente Peñaloza, una instalación de 50 kilovatios (kW) que permitirá generar energía equivalente a aproximadamente el 35% de la demanda del alumbrado público departamental.

La obra forma parte del programa provincial Municipios Sustentables y busca disminuir los recursos que los municipios destinan al consumo eléctrico de calles y espacios públicos.

El nuevo parque permitirá compensar una parte de la demanda energética mediante electricidad generada a partir de la radiación solar. Según las estimaciones oficiales, el aporte de la instalación contribuirá a reducir el gasto municipal asociado al alumbrado público durante su vida útil.

La inauguración se inscribe en la política provincial de incorporación de infraestructura solar en distintas localidades riojanas. A través de este tipo de proyectos, el Gobierno busca que los municipios puedan cubrir una parte de sus consumos eléctricos con generación renovable y mejorar la administración de los recursos destinados a los servicios públicos.