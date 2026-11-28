La Sociedad Rural de Comandante Fontana se declaró damnificada por los presuntos incumplimientos de pago de Ganaderos de Formosa S.R.L., firma vinculada al senador nacional Francisco Paoltroni, y anunció que promoverá acciones judiciales y convocará a productores para coordinar la defensa de sus créditos.

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En un comunicado difundido el 27 de noviembre, la entidad aseguró que durante los últimos ocho años su relación con la consignataria se limitó al alquiler del predio, el lavado de camiones y el servicio de comidas. Afirmó que no participó de la administración de la empresa ni del cobro de fondos y que tiene facturas impagas correspondientes a 2026.

La Rural reclamó una investigación por presunta administración fraudulenta y desvío de fondos para esclarecer las responsabilidades de Paoltroni, Romina Pardo, administradores de la consignataria y la firma vinculada Los Angelitos S.R.L. También expresó preocupación por el traslado del domicilio societario a la Ciudad de Buenos Aires y anunció que buscará sostener la competencia de los tribunales formoseños.

La comisión directiva resolvió ejercer el derecho de admisión y permanencia respecto de Paoltroni y los operadores involucrados, y prohibir nuevos contratos o remates que impliquen la continuidad de esas operatorias.

Además, convocó a los productores a reunir certificados, liquidaciones, facturas y cheques electrónicos rechazados. La información difundida no incluye una respuesta de las personas y empresas mencionadas.

La denuncia a Paoltroni

El senador nacional libertario Francisco Paoltroni fue denunciado penalmente por estafa perpetuada al gerente de Ganadera La Martina, Andrés Segovia. Según relató el empresario a El Destape, el negocio comprometía unos $1.200 millones y terminó sin la entrega de 960 terneros, además de cheques rechazados por falta de fondos. Este hecho sucedió a los pocos días de que el legislador anuncie el cierre de sus empresas y despidiera a 50 formoseños.

La operación se cerró bajo la modalidad de negocio a término, habitual en el rubro. Segovia explicó en ese esquema solo se fija el precio, y que "la facturación se hace recién cuando se entregan y se pesan los terneros". En cambio, los cheques "se dan antes porque el negocio ya está cerrado".

La Martina entregó cheques del Banco Macro por $1.200 millones, con vencimientos a 30, 60, 90 y 120 días. La entrega de los 960 terneros estaba pactada para cuatro meses después. Antes de ese plazo, según el testimonio de Segovia, lo llamó un colega consignatario para advertirle sobre la situación financiera de Paoltroni: "Me dice: 'Yo sé que hiciste un negocio a término con Paoltroni. Esos terneros que a vos te mostró, que vos cerraste negocio, se lo cargó a otro tipo de contado'".

Segovia sostiene que los animales existían: para cerrar un negocio a término, explicó, el vendedor tiene que tenerlos, y Paoltroni le mostró los terneros que le estaba vendiendo. Según su relato, el senador terminó vendiéndolos a otro comprador que le pagó en efectivo, por menos dinero, porque necesitaba liquidez. "O sea que la misma tropa me la vendió a mí y después se la vendió al otro", explicó.

Cuando le reclamó los terneros o la devolución de los valores, Paoltroni le respondió que no podía devolverle los cheques. "Me dijo: 'los cuatro cheques que vos me diste yo los negocié en varios bancos y en alguna financiera, no te los puedo devolver porque no los tengo más'", relató Segovia. Según su relato, el senador atribuyó su situación al gobierno provincial. Lo primero que le dijo, contó, fue "me fundió el gobernador".