El senador nacional libertario Francisco Paoltroni fue denunciado penalmente por estafa perpetuada al gerente de Ganadera La Martina, Andrés Segovia. Según relató el empresario a El Destape, el negocio comprometía unos $1.200 millones y terminó sin la entrega de 960 terneros, además de cheques rechazados por falta de fondos. Este hecho sucedió a los pocos días de que el legislador anuncie el cierre de sus empresas y despidiera a 50 formoseños.

{{{htmlAmp}}}

La operación se cerró bajo la modalidad de negocio a término, habitual en el rubro. Segovia explicó en ese esquema solo se fija el precio, y que "la facturación se hace recién cuando se entregan y se pesan los terneros". En cambio, los cheques "se dan antes porque el negocio ya está cerrado".

La Martina entregó cheques del Banco Macro por $1.200 millones, con vencimientos a 30, 60, 90 y 120 días. La entrega de los 960 terneros estaba pactada para cuatro meses después. Antes de ese plazo, según el testimonio de Segovia, lo llamó un colega consignatario para advertirle sobre la situación financiera de Paoltroni: "Me dice: 'Yo sé que hiciste un negocio a término con Paoltroni. Esos terneros que a vos te mostró, que vos cerraste negocio, se lo cargó a otro tipo de contado'".

Segovia sostiene que los animales existían: para cerrar un negocio a término, explicó, el vendedor tiene que tenerlos, y Paoltroni le mostró los terneros que le estaba vendiendo. Según su relato, el senador terminó vendiéndolos a otro comprador que le pagó en efectivo, por menos dinero, porque necesitaba liquidez. "O sea que la misma tropa me la vendió a mí y después se la vendió al otro", explicó.

Cuando le reclamó los terneros o la devolución de los valores, Paoltroni le respondió que no podía devolverle los cheques. "Me dijo: 'los cuatro cheques que vos me diste yo los negocié en varios bancos y en alguna financiera, no te los puedo devolver porque no los tengo más'", relató Segovia. Según su relato, el senador atribuyó su situación al gobierno provincial. Lo primero que le dijo, contó, fue "me fundió el gobernador".

La fábrica que ofreció y no entregó

Ante la imposibilidad de devolver los cheques, Paoltroni le ofreció transferirle la planta de Ibarreta a nombre de La Martina para que pudiera disponer de ella y venderla, dejando saldada la deuda. Finalmente el ofrecimiento no se concretó ya que. de acuerdo con el empresario, el senador lo llamó después para decirle que no iba a poder darle la fábrica porque la tenía con un socio que no quería firmar.

La cláusula séptima de la escritura deja a Paoltroni como titular mayoritario del inmueble: 52,5% a nombre personal.

Los documentos a los que accedió El Destape permiten precisar de que la tasación, realizada el 13 de abril de 2026 por el martillero público y perito tasador Miguel Ángel Brunelli, describe un establecimiento rural-industrial en el kilómetro 1.397 de la Ruta Nacional 81, a nueve kilómetros de Ibarreta, departamento Patiño. Es un campo de 37 hectáreas con una planta de extracción de aceite y producción de expeller, galpón, dos silos metálicos de 208 toneladas, tanques, secadora industrial de granos, prensas extractoras, vivienda, represa y un surtidor con tanque de 40.000 litros de gasoil. El tasador calificó el estado de mantenimiento y el valor comercial como "excelente" y fijó el total en $2.243.536.000. El contacto que figura en el informe es el propio Paoltroni.

La escritura número 18, del 5 de mayo de 2026, otorgada ante la escribana Sirley Mariel Nicora, titular del Registro Notarial 26 de Formosa, define la titularidad. El inmueble no está a nombre de Agroindustria de Formosa S.R.L.: la sociedad no pudo inscribirlo porque no obtuvo la conformidad de la Dirección de Asuntos Técnicos y de Frontera, por lo que los socios revocaron esa estipulación y el bien pasó al patrimonio personal de los tres.

En ese mismo acto, el condómino Roberto Ramón Schulz renunció de manera gratuita a su 9%, que acreció en partes iguales a los otros dos. Paoltroni quedó con el 52,5% y Juan Ignacio De Hagen con el 47,5%. La escritura incorpora además el certificado número 4.653 del Registro de la Propiedad Inmueble, del 28 de abril de 2026, según el cual el inmueble no registra embargos, hipotecas u otros gravámenes. También deja constancia de que Paoltroni es persona políticamente expuesta "por ocupar el cargo de Senador Nacional".

Con eso en cuenta, Paoltroni podría haber cedido su parte de la fábrica que estaba a su nombre, sin deudas registradas, la cual valía casi lo mismo que lo que debía. En lugar de la planta, según Segovia, el senador le entregó como garantía cheques de su propia firma. Cuando llegaron las fechas y los depositó, ninguno tenía fondos.

El contexto financiero

Al 5 de octubre, la Central de Deudores del Banco Central acumulaba 348 registros de cheques rechazados de Ganaderos de Formosa por $2.275,4 millones. La firma mantiene una deuda bancaria cercana a los $9.000 millones, mientras que la declaración jurada patrimonial de Paoltroni como senador asciende a $2.934 millones.

Hay además un antecedente documentado que se superpone en el tiempo. En una operación con la sociedad de garantía recíproca Conaval, la empresa se financió con quince cheques electrónicos de pago diferido de $10 millones cada uno, emitidos el 19 de agosto. En declaraciones juradas firmadas el 12 de agosto aseguró que no tenía incumplimientos que comprometieran su capacidad de pago y que su situación no había empeorado desde el último balance. El primero de esos cheques fue rechazado sin fondos el 5 de octubre. Paoltroni se constituyó como fiador solidario por hasta $250 millones y firmó un pagaré personal por el mismo monto.

Segovia también describió una operatoria que, según afirmó, alcanzó a otros productores. Estos señalamientos son distintos de su propia operación y no pudieron ser verificados de manera individual.

De acuerdo con su relato, la firma hacía dos remates por mes en Comandante Fontana, recibía hacienda a consignación y acordaba pagar a 30 y 60 días. Según Segovia, los productores confiaban en el senador, pero no cobraron ni a los 30 ni a los 60 días. Sostuvo que parte de esa hacienda se trasladaba a establecimientos de engorde en Salta, cuyos compradores sí pagaban las operaciones.

Tras difundir un video público, afirmó, lo contactaron "como 12 productores", y estimó que podrían ser entre veinte y treinta. Sobre el último remate en la Sociedad Rural de Juan José Castelli, en Chaco, calculó un perjuicio de $1.850 millones. Ambas cifras son estimaciones suyas. Desde la denuncia, Segovia no volvió a tener contacto con el senador: "Nunca más me atendió el teléfono".