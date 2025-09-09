Rebeldes vinculados al Estado Islámico matan a más de 50 personas en un funeral en el este del Congo

FOTO DE ARCHIVO. Civiles entierran en una iglesia los restos de las personas asesinadas en un ataque perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas, afiliadas al Estado Islámico, en Komanda, cerca de Bunia, capital de la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo

Rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés) mataron con machetes y armas de fuego a más de 50 civiles en un funeral en el este del Congo, en un nuevo gran ataque del grupo vinculado al Estado Islámico, según informaron fuentes oficiales.

El asalto del grupo ADF tuvo lugar el lunes por la noche en la localidad de Ntoyo, en el territorio de Lubero, provincia de Kivu Norte, dijo Macaire Sivikunula, administrador local.

"Puedo confirmar un balance provisional de 50 muertos. Las víctimas fueron sorprendidas en una ceremonia de duelo en el pueblo de Ntoyo hacia las 21.00 horas, y la mayoría de ellas fueron asesinadas a machetazos", dijo. "La búsqueda continúa".

El ADF comenzó como un levantamiento en Uganda, pero desde finales de la década de 1990 tiene su base en el vecino Congo, reconocido por el grupo miliciano Estado Islámico como afiliado.

Una reciente oleada de ataques de ADF se ha sumado a la inseguridad en el este del Congo, una región rica en minerales donde los rebeldes M23 respaldados por Ruanda protagonizaron un gran avance a principios de este año, lo que llevó a el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a tratar de negociar la paz.

El mes pasado, las ADF mataron a más de 50 civiles en múltiples ataques, mientras que un ataque de ADF en julio contra una iglesia dejó 38 muertos.

DESAPARECIDOS

El coronel Alain Kiwewa, administrador militar de Lubero, dijo a Reuters que la cifra de muertos del lunes por la noche rondaba los 60 y podría aumentar, mientras todavía había personas desaparecidas.

Además de utilizar machetes, los asaltantes también mataron a tiros a algunas víctimas e incendiaron vehículos, dijo Samuel Kagheni, dirigente de la sociedad civil local.

Alain Kahindo Kinama, un residente, dijo que soldados congoleños habían llegado al lugar el martes por la mañana y que muchas personas intentaban abandonar la zona.

El portavoz del ejército congoleño, el teniente Marc Elongo, dijo que los milicianos de ADF "ya habían cometido la masacre" cuando intervinieron los soldados.

No hubo comentarios inmediatos de ADF.

El lunes, el grupo reivindicó cinco ataques recientes contra civiles cristianos y los ejércitos congoleño y ugandés, según el SITE Intelligence Group.

El ejército del Congo y su aliado Uganda afirman haber intensificado las operaciones contra el ADF en las últimas semanas.

Con información de Reuters