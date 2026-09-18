Santiago del Estero registró una de las tasas de desocupación más bajas del país

El mercado laboral mostró resultados muy diferentes según la región del país durante el segundo trimestre de 2026. Mientras la desocupación llegó al 7,9% a nivel nacional, el aglomerado Santiago del Estero-La Banda registró apenas un 0,9%.

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Con ese resultado elaborado con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la provincia quedó entre los distritos con menor nivel de desempleo. En el ranking de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo nacional, Santiago del Estero-La Banda registró la segunda tasa más baja, detrás de Viedma-Carmen de Patagones, que alcanzó el 0,7%.

La diferencia con el promedio del país también puede observarse en términos absolutos. El INDEC informó que, en el conjunto de los grandes centros urbanos analizados, 1,73 millones de personas se encontraban desocupadas durante el período. En Santiago del Estero-La Banda, en cambio, la proporción de personas que buscaban trabajo y no lo conseguían fue del 0,9%.

El dato de Santiago del Estero frente al resto del NOA

El registro de Santiago del Estero-La Banda también quedó por debajo del promedio de desocupación del Noroeste Argentino (NOA), que se ubicó en 4,3%.

La diferencia aparece al observar los datos de los distintos aglomerados de la región. Jujuy-Palpalá registró una desocupación del 3,4%, Salta alcanzó el 4,3% y mientras que Santiago del Estero-La Banda se ubicó en 0,9%.

La brecha también fue marcada frente a otras zonas del país. La región Pampeana presentó la tasa de desocupación más elevada, con 9,7%, y el Gran Buenos Aires alcanzó el 8,2%.

Entre los aglomerados con mayores niveles de desempleo se ubicaron Gran Rosario, con 11,5%; Gran Córdoba, con 10,5%; y Mar del Plata, con 9,9%.

El desempleo aumentó a nivel nacional

El dato santiagueño se conoció en un contexto de incremento de la desocupación a nivel nacional. Según el INDEC, la tasa pasó del 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en el mismo período de 2026. En la comparación con los primeros tres meses de este año, el indicador también mostró una suba de 0,1 puntos porcentuales.

El informe de la EPH detalló además que la tasa de actividad fue del 48,9%, mientras que la tasa de empleo llegó al 45% durante el segundo trimestre.

Otro de los indicadores relevados fue la informalidad laboral, que alcanzó el 45% y registró un incremento respecto del mismo período del año anterior.

De esta manera, la última medición oficial muestra un escenario laboral dispar entre las distintas zonas del país. Mientras la desocupación nacional se ubicó en 7,9%, Santiago del Estero-La Banda registró un 0,9% y quedó entre los aglomerados con menor desempleo relevados por el INDEC.