Elías Suárez destacó el desarrollo ganadero de Santiago del Estero en la 19° ExpoBra: “El potencial productivo”

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, destacó el potencial productivo de la provincia durante la inauguración de la 19ª ExpoBra y aseguró que el desarrollo de la ganadería es uno de los principales objetivos de la gestión. La muestra reúne a productores, cabañas y referentes de la actividad de distintas provincias y países vecinos.

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La exposición se desarrolla en el Vivero San Carlos de La Banda y cuenta con más de 420 animales y 62 cabañas vinculadas a las razas Brahman, Brangus y Braford. Para Suárez, el encuentro permite mostrar el crecimiento de la actividad y el trabajo que realizan los productores santiagueños. "La verdad muy contento por estar aquí en la inauguración de esta decimonovena ExpoBra en Santiago del Estero, y muy contento por ello porque aquí se puede ver claramente el potencial productivo de Santiago del Estero", señaló el gobernador en diálogo con El Liberal.

El desarrollo de la ganadería, entre los principales objetivos

Suárez puso el foco en el aporte de la genética para fortalecer la producción ganadera en Santiago del Estero y en el norte argentino. En particular, destacó el trabajo desarrollado por las asociaciones de Brahman, Brangus y Braford. "El esfuerzo que ponen las distintas asociaciones de Brahman, Brangus y Braford en nuestra provincia, que sin duda es la genética para el crecimiento y el desarrollo en el norte argentino", sostuvo.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó que la ExpoBra se convirtió en una referencia para el sector y destacó la participación de cabañas provenientes de Salta, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Chaco, además de los productores locales.

"Lo vamos a seguir acompañando y es nuestro compromiso seguir acompañando este tipo de muestras y todo el trabajo que hacen los productores santiagueños y del norte argentino", afirmó.

El gobernador también señaló que el Estado provincial mantiene un diálogo permanente con el sector productivo y que durante este año se implementaron distintas herramientas de acompañamiento a través de las agencias de desarrollo y del Ministerio de la Producción. "El diálogo es constante con el sector productivo, nos implica ir tratando distintos temas", manifestó.

Un convenio con Senasa para fortalecer la actividad

Durante la jornada de la ExpoBra, el Gobierno de Santiago del Estero también avanzó en un convenio con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para facilitar el intercambio de información y la integración de sistemas.

Suárez explicó que el acuerdo apunta a mejorar las respuestas destinadas a los productores, tanto en cuestiones relacionadas con el traslado de la producción ganadera como en materia sanitaria.

"Hoy, por ejemplo, firmamos un convenio con Senasa que hace posible el intercambio de datos, la integración de los sistemas para poder ofrecerle mejores respuestas a los sectores productivos, ya sea en el tránsito de la producción ganadera como también la información en materia de sanidad", detalló. El gobernador también resaltó la articulación entre el sector público, las instituciones vinculadas a la producción, asociaciones profesionales, universidades y colegios profesionales.

Santiago del Estero busca consolidarse como polo ganadero

Al referirse al lugar que ocupa Santiago del Estero dentro de la producción ganadera regional y nacional, Suárez sostuvo que la provincia ya es considerada una zona productiva importante, aunque planteó la necesidad de continuar con el crecimiento de la actividad. "Yo le diría que Santiago del Estero en el contexto regional y nacional está considerado una zona productiva importante, pero posicionadamente estamos trabajando para poder seguir creciendo", expresó. Y agregó: "Nuestra posición es la de poner todo el esfuerzo para seguir creciendo y desarrollándonos, seguir trabajando y acompañando a los productores".

En esa línea, el mandatario definió al desarrollo de la ganadería como una prioridad para la provincia y vinculó ese objetivo con la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. "Esta muestra es un ejemplo del trabajo en conjunto que se hace día a día, siempre acompañando a los productores, a las instituciones que forman parte del sector productivo", afirmó.

"Para nosotros el desafío de desarrollar la ganadería en Santiago del Estero es un tema central, importante, y en eso tenemos puesto el objetivo", sostuvo.

El vínculo con Nación

Por último, Suárez destacó el diálogo con funcionarios nacionales vinculados a la actividad productiva y valoró el trabajo técnico conjunto para abordar las necesidades del sector. "Claramente uno trata de poner todo el esfuerzo que nos corresponde hacerlo desde nuestro lugar en la provincia", manifestó.

En ese marco, reconoció el acompañamiento de funcionarios nacionales, entre ellos la presidenta del Senasa y el subsecretario de Producción, Chapes. "Debo destacar y reconocer el esfuerzo y el acompañamiento de funcionarios como hoy la presidenta del Senasa y del subsecretario de Producción, Chapes, que sin duda a la hora de poder discutir las cuestiones técnicas nos ponemos de acuerdo porque es lo mejor para la gente y para los productores", señaló.

Finalmente, Suárez reafirmó el rol que pretende asumir la Provincia en el acompañamiento al sector: "Nosotros tenemos la obligación como provincia de poner todo el esfuerzo en el acompañamiento a los productores".