Equilibrio y obra pública: los números del gobierno de Elías Suárez en Santiago del Estero

Pese a que el Gobierno nacional continúa con el ajuste a las provincias, la gestión del gobernador Elías Suárez continúa apostando a la estrategia centrada en el equilibrio de las cuentas públicas, el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y la inversión en infraestructura, educación, producción y empleo en Santiago del Estero.

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Es por eso que Suárez presenta al equilibrio financiero como una política de Estado y una condición clave para sostener la inversión pública. En ese marco, el Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura asciende a $2.750.820 millones, con prioridades en educación, vivienda sociales, salud, seguridad y desarrollo económico.

Es así que la administración provincial plantea que la planificación financiera permite sostener salarios y servicios esenciales sin resignar el resultado positivo de las cuentas públicas.

Aumento salarial y nuevos bonos

Uno de los principales anuncios de 2026 fue la nueva pauta salarial acordada en la Mesa de Diálogo y Trabajo. Desde febrero, los empleados de la administración pública provincial recibieron un 42,4% de incremento en el sueldo básico, frente a una inflación interanual del 32,4% entre enero de 2025 y enero de 2026, según el dato utilizado por el Gobierno provincial.

El paquete salarial también estableció un piso de $1.130.000, contemplando hasta dos cargos docentes, además de un bono de inicio del ciclo lectivo de $250.000 y un bono por el Día del Trabajador de $600.000.

A esto se sumó un Bono Aguinaldo de $1.200.000, abonado en dos cuotas de $600.000 durante junio y julio. También se elevó la ayuda escolar a $280.000 por hijo y se actualizaron los contratos de locación a $910.000 para trabajadores no profesionales y $1.010.000 para profesionales.

La política salarial es presentada por la administración provincial como una decisión compatible con la capacidad financiera de Santiago del Estero y con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Educación: presupuesto y profesionalización de cargos

La educación ocupa otro lugar central dentro de las políticas de la gestión provincial. El Presupuesto 2026 destinó más del 40% de los recursos al área y, en paralelo, el Gobierno provincial puso en marcha un proceso para jerarquizar los cargos directivos de las escuelas.

El concurso involucra a más de 800 aspirantes para cubrir 337 cargos de directores y vicedirectores de los niveles Inicial, Primario y Secundario. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de su Escuela para la Innovación Educativa, participa en la formación de los postulantes.

El proceso contempla una instancia de oposición, además de la evaluación de títulos y antecedentes, con capacitación obligatoria y gratuita y una posterior evaluación vinculada con la gestión institucional.

La estrategia también alcanza al ingreso al sistema educativo. La Resolución N.º 316/2026 estableció prioridades para cubrir cargos y horas cátedra del primer grado del escalafón, dando prioridad a los aspirantes que viven en la localidad donde está ubicada la escuela, luego a quienes residen hasta 30 kilómetros y finalmente a quienes viven a mayor distancia.

Según el mensaje anual del gobernador de abril de 2026, esta política ya había alcanzado 250 cargos de base y 468 horas cátedra en instituciones de 93 localidades.

Créditos para PyMEs, emprendedores y proyectos productivos

La política económica provincial también apunta a fortalecer la inversión privada mediante herramientas de financiamiento. En junio, Santiago del Estero y el Consejo Federal de Inversiones firmaron convenios por $11.500 millones. De ese monto, $10.000 millones corresponden a líneas de crédito destinadas a PyMEs, emprendedores y proyectos productivos, mientras que $1.500 millones fueron destinados al fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Territorial.

La demanda comenzó a reflejarse en las primeras semanas. Al 20 de julio se habían registrado 208 consultas de financiamiento, con un promedio solicitado de $104 millones y pedidos de hasta $500 millones.

El comercio concentró 76 consultas, seguido por servicios con 54 y el sector agropecuario con 29. En cuanto al destino de los fondos, 97 consultas estuvieron vinculadas con activos fijos, maquinaria y herramientas; 77 con capital de trabajo e insumos; y 64 con obras civiles o ampliación de instalaciones.

Por montos, el sector agropecuario concentró solicitudes por $4.367 millones, seguido por construcción e inmobiliario, con $3.900 millones, y gastronomía y alimentos, con $2.813 millones.

Vivienda, caminos y obras hídricas

La inversión pública también se concentra en infraestructura vial, urbana e hídrica tanto en la Capital como en el interior provincial. Durante 2026 se puso en marcha un plan de reparación, reconstrucción y construcción de defensas hídricas, luego de los episodios de precipitaciones y crecidas registrados durante los primeros meses del año.

Las obras incluyen bordos de defensa, reconstrucción de alcantarillas, encauzamientos, espigones, limpieza de cauces, canalizaciones, estaciones de bombeo y compuertas reguladoras.

Durante agosto continuaron los trabajos preventivos en sectores vinculados con los ríos Dulce y Salado y los Bajos Submeridionales.

El objetivo de estas intervenciones es combinar la respuesta ante contingencias con obras de infraestructura preventiva para reducir el impacto de futuras emergencias.