El Gobierno de Santiago del Estero confirmó el bono de fin de año: cuál es el monto y cuándo se pagará

Para contrarrestar las políticas económicas de Javier Milei y para ser fiel a la tradición del Gobierno de Santiago del Estero, el actual mandatario Elías Suárez anunció que habrá nuevamente un bono de fin de año que se comenzará a pagar en octubre y consistirá en tres cuotas. Además confirmaron que los sueldos de la administración pública se pagarán el 28 de agosto.

En diálogo con Radio Panorama, Suárez ratificó la continuidad del esquema de bonos implementado por la Provincia y explicó que las fechas de pago del bono de fin de año todavía no fueron definidas, y no adelantó aunque estimó que serán similares a las del año pasado.

En esta misma línea, el gobernador recordó que durante 2026 ya se abonaron los bonos correspondientes al inicio de clases, el Día del Trabajador y el bono aguinaldo.

Caída de los recursos y equilibrio presupuestario

Frente al ajuste de coparticipación por parte de Javier Milei, Suárez también se refirió a la situación de las cuentas provinciales y a la caída de los recursos coparticipables. Según explicó, en la última reunión de Gabinete se analizó la evolución de los ingresos y se constató que entre enero y julio los recursos registraron una caída de casi el 4%.

El gobernador consideró que se trata de una disminución significativa por el impacto que tiene sobre las finanzas provinciales y advirtió que, si la tendencia se anualiza, representaría un recorte considerable. Ante este escenario, Suárez aseguró que la Provincia adoptó medidas para contener el impacto y redistribuir el presupuesto hacia las áreas que considera prioritarias.

“Tomamos las medidas para contener y poder llevar adelante con eficiencia los ingresos, redistribuir el presupuesto donde más se requiere y hasta el presente vamos cumpliendo esa parte”, afirmó el mandatario quien resumió la estrategia de su administración en dos conceptos: orden y equilibrio presupuestario.

En ese sentido, además aseguró que Santiago del Estero cuenta con herramientas para afrontar un eventual agravamiento de la situación. “No obstante, tenemos recursos para defendernos si la caída se profundiza”, sostuvo Suárez y atribuyó esta capacidad de respuesta al esfuerzo realizado por la Provincia y los ciudadanos, y remarcó la importancia de administrar con cuidado los fondos públicos.

“Estoy seguro que vamos a encontrar herramientas, porque somos previsibles, no estamos en situaciones como otras provincias que requieren ayuda del Gobierno nacional”, afirmó.

La política salarial en Santiago del Estero

Pese al escenario de restricciones presupuestarias, el gobernador remarcó que la política salarial continúa siendo una prioridad para la administración provincial. Fue así que Suárez defendió la pauta salarial acordada durante este año, que alcanzó el 42,4%. Según destacó, el incremento se ubicó aproximadamente 10 puntos por encima de la inflación y sostuvo que esa diferencia fue necesaria para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

“No alcanzaba acordar solo con los sindicatos la inflación interanual, y hoy vemos con claridad que esos 10 puntos por encima eran necesarios”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno de Santiago del Estero anticipó la continuidad de los bonos extraordinarios para los trabajadores estatales durante los últimos meses del año, mientras mantiene una política de control del gasto y equilibrio presupuestario frente a la caída de los recursos coparticipables. Además, el gobernador confirmó que los salarios de la administración pública provincial correspondientes a agosto se abonarán el 28 de este mes.