Salud comunitaria: mejoran el sistema de salud con nuevas capacitaciones para los profesionales de la provincia

Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, impulsó nuevas capacitaciones para los profesionales de la salud, con el fin de fortalecer saberes y prácticas en la atención y tratamiento de infecciones perinatales tales como VIH, sífilis, hepatitis B y chagas. El encuentro se llevó adelante en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI).

La actividad estuvo a cargo de la médica infectóloga a cargo del Programa Provincial ITS-VIH/SIDA y Hepatitis Virales, Myriam Vega, y la doctora Belén Malianni, especialista en infectología infantil quienes se desempeñan en el Hospital de la Madre y el Niño. Dicho encuentro estuvo destinada a médicos generalistas, pediatras, ginecólogos, obstetras y enfermeros de los efectores de toda la provincia ya que se podía participar de manera presencial y virtual.

Cabe destacar que lo perinatal refiere al período que rodea al nacimiento, en el que se incluyen las últimas semanas de gestación y los primeros días o semanas de vida del recién nacido, y a los procesos, complicaciones y cuidados asociados a esta etapa.

Más formación en personal de salud

Vega especificó que el encuentro tuvo como objetivos dar información actualizada, basada en la evidencia científica al personal de salud que trabaja diariamente, atendiendo estas infecciones perinatales. Otro de los objetivos a trazar fue el de fortalecer el trabajo de los equipos de salud que trabajan en todos los niveles de atención brindando estrategias coordinadas, orientando decisiones de diagnóstico y tratamiento oportuno.

Estas capacitaciones adquieren de relevancia ya que, a nivel nacional, el gobierno de Javier Milei desfinancia los programas de infecciones, mientras en la provincia existe un compromiso por parte de la gestión de Gildo Insfrán de continuar la capacitación y el desarrollo profesional en el ámbito de la salud pública.

Compromiso con la salud pública

La provincia de Formosa continúa con el compromiso de la iniciativa ETMI-plus 2025, impulsada por la Organización Panamericana de Salud (OPS), que tiene como propósito la eliminación de la transmisión materno infantil de la infección según lo establece el organismo internacional de salud.

Vega recordó que, en el año 2010, los estados miembros de la OPS asumieron el compromiso de promover la eliminación de la transmisión materno infantil (ETMI) de la infección por VIH y sífilis. Mientras que, a partir del 2016, el proyecto se amplió con la decisión de incorporar a la Hepatitis B y la enfermedad de Chagas.