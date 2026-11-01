Salud mental y adolescencia: La Rioja reunió a estudiantes para concientizar sobre el cuidado y convivencia escolar

La Rioja incentiva el arte y la reflexión de las adolescencias a través del 4° Parlamento Estudiantil de Educación Artística, donde los alumnos de escuelas públicas y privadas sintetizaron la jornada con un manifiesto estudiantil que pone en valor la creación de entornos de escucha, acompañamiento emocional y el abordaje de la salud mental en el sistema educativo.

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Bajo el lema “Arte, Emociones y Convivencia: construyendo ciudadanía desde el diálogo y la cultura riojana”, la iniciativa coordinada entre la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación provincial, tuvo el objetivo de impulsar la expresión, el protagonismo juvenil y la construcción de ciudadanía activa.

En el encuentro hubo talleres sobre ESI, herramientas para prevenir el acoso escolar, danza, teatro, artes visuales y música. Estas últimas vertientes del arte estuvieron apuntadas al derecho para resolver conflictos de forma constructiva través de recursos artísticos.

“Hoy es un día en el que me sentí feliz de poder escucharlos, de sentir todo lo que han trabajado y lo que sienten como jóvenes. Creo que están puestas sobre la mesa las políticas educativas que venimos trabajando desde el Ministerio. A través del arte nuestros jóvenes pueden expresar sus emociones, y estas jornadas demuestran que la democracia está presente en ustedes, que han podido hablar y expresarse libremente”, expresó la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez.

Salud mental en infancias y adolescencias

El Gobierno de La Rioja, en línea con el fortalecimiento de la salud pública, inauguró este mes de octubre un programa de actualización y capacitación en salud mental infantil y juvenil a través del Ministerio de Salud. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos sanitarios y facilitar una atención integral y oportuna a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

El trayecto formativo es impulsado por el Hospital de la Madre y el Niño de manera conjunta con la Fundación Centro de Terapias Cognitivas de La Rioja (CTC). El ciclo está destinado a profesionales de salud mental tanto del hospital central como de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los equipos de trabajo del interior provincial.

La propuesta consta de seis encuentros, en los cuales se brindarán herramientas clave sobre análisis de conducta, evaluación de riesgo, manejo de crisis y coordinación de derivaciones entre los centros de atención. Se hicieron dos encuentros en octubre y el resto se harán el 5, 11, 19 y 26 de noviembre.