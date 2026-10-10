Salud pública: La Rioja incorporará tecnología digital para los estudios de laboratorio para agilizar la atención

El Gobierno de La Rioja incorporará los estudios de laboratorio a la historia clínica digital a través de un nuevo módulo de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta que busca agilizar los procedimientos, mejorar la circulación de información entre los servicios y favorecer la continuidad de la atención de los pacientes.

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La presentación se realizó en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Pío I, donde se desarrolló una capacitación destinada al personal del establecimiento y de los centros que integran su nodo. La primera etapa alcanzará también a Puerta de la Quebrada, San Pío III, Libertador y Ruchi.

Este circuito será el primero en utilizar la nueva funcionalidad antes de que comience su incorporación progresiva en otros establecimientos de la provincia. Durante la jornada, los equipos de salud trabajaron sobre el funcionamiento de la herramienta, las distintas etapas del proceso y las responsabilidades de cada área para coordinar su implementación.

La información de laboratorio quedará integrada

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó que el nuevo módulo permitirá integrar el trabajo de los laboratorios de análisis clínicos con los consultorios médicos. "Es un paso importantísimo, fundamental para el desarrollo de la Historia de Salud Integrada y de la estrategia de salud digital que se lleva adelante como uno de los ejes vertebrales del Plan Provincial de Salud", afirmó.

Vergara también agradeció a los equipos de implementación y desarrollo y a los profesionales del CAPS San Pío I que participarán de esta primera etapa. Además, planteó la necesidad de avanzar con la puesta en funcionamiento del módulo y continuar con su incorporación en los demás nodos de la red sanitaria.

El director de Salud Digital y Gobernanza, Javier Romero, explicó que la herramienta permitirá digitalizar el proceso de laboratorio y reducir la fragmentación de los procedimientos que actualmente se realizan.

Entre los beneficios previstos se encuentra la agilización de los trámites y la reducción de la documentación en papel. También se busca disminuir los errores vinculados con la carga y organización de las indicaciones médicas.

Implementación progresiva en la red sanitaria

La integración del sistema permitirá que los profesionales autorizados accedan a los estudios previos de cada paciente realizados en los centros participantes. Esto facilitará a los equipos de salud el acceso a información clínica clave para acompañar y garantizar la continuidad en la atención.

Tras completar una primera etapa en el nodo San Pío I, la implementación se extenderá al CAPS La Cañada. Posteriormente, la iniciativa se replicará en otros establecimientos tanto de la Capital como del interior provincial.

Esta iniciativa forma parte del módulo de salud digital del Plan Provincial de Salud 2030. Su objetivo fundamental es optimizar los procesos de atención y facilitar el acceso a la información médica en toda la red sanitaria riojana.