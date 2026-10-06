Salud pública: La Rioja avanza hacia los trasplantes renales con una nueva y novedosa unidad para mejorar la atención

El Hospital Regional Enrique Vera Barros incorporará una Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos con el objetivo de mejorar la detección de potenciales donantes y ampliar las oportunidades de donación en La Rioja. La iniciativa surgió de un compromiso de gestión firmado entre el Ministerio de Salud provincial, el INCUCAI, CUCAILAR y la institución hospitalaria.

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Del acto participaron el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; el presidente del INCUCAI, Richard Malan; el director del hospital, Gabriel Goitea; y el director de CUCAILAR, Carlos Reinoso, junto a autoridades y equipos de salud.

Vergara destacó el trabajo que desarrolla los equipos del Vera Barros y CUCAILAR y remarcó la importancia de darle continuidad institucional. En ese sentido, sostuvo que "la institucionalización de este convenio es importante porque son cosas que quedan. La institucionalización significa un compromiso, significa hacer las cosas un poquito mejor de lo que se hacían".

El ministro señaló además que uno de los objetivos del acuerdo es generar las condiciones necesarias para que el Hospital Vera Barros pueda avanzar hacia la realización de trasplantes renales.

Una unidad para detectar potenciales donantes

La nueva estructura permitirá organizar dentro del hospital los procesos vinculados con la procuración y mejorar la identificación de personas que podrían convertirse en donantes. Malan explicó que la unidad apunta a evitar que se pierdan oportunidades de donación y remarcó que "esto permite evitar la pérdida de oportunidades de donación, que es algo que nos pasa".

En ese sentido, destacó la importancia de evaluar la posibilidad de donación ante cada fallecimiento. El trabajo contempla la evaluación de pacientes fallecidos en las unidades de terapia intensiva para determinar la posibilidad de donación de órganos.

También incluye a personas fallecidas en otros sectores del hospital que puedan ser donantes de tejidos, entre ellos las córneas. El programa prevé además instancias de capacitación para el personal y acompañamiento técnico para organizar y poner en funcionamiento la unidad.

Según explicó el presidente del INCUCAI, este tipo de política ya se desarrolla en hospitales públicos y privados de distintas provincias. Malan también destacó la articulación entre el organismo nacional y las jurisdicciones a través de un sistema integrado de donación y trasplantes que utiliza información común para la toma de decisiones.

Un nuevo consultorio para pacientes con insuficiencia renal

Como parte del mismo proceso, el director del Vera Barros anunció la creación de un consultorio destinado a pacientes con insuficiencia renal. La iniciativa busca concentrar dentro de la institución distintos procesos de atención y preparación de las personas que necesitan un trasplante.

Goitea explicó que el objetivo es reducir los traslados reiterados de los pacientes para realizar estudios y otros procedimientos y sostuvo que quieren "nuclear y trabajar dentro de la institución para que esto beneficie sobre todo al paciente, al enfermo y no solo eso sino al entorno familiar".

El director del hospital consideró que el acuerdo representa "un importante paso, un importante avance para la gente que está en lista de espera" y destacó el trabajo realizado por las autoridades y los equipos de salud para concretarlo.

La institución continuará además con la formación de sus equipos como parte del proceso para ampliar su capacidad de respuesta y avanzar progresivamente hacia la posibilidad de realizar trasplantes renales en el Hospital Vera Barros.