Milei recortó 72% el presupuesto de Remediar y La Rioja recibe cada vez menos medicamentos: qué pasa en la provincia

La Rioja dejó de recibir parte de los medicamentos que llegaban a través del Plan Remediar, cuya provisión quedó reducida actualmente a tres fármacos de la línea cardiovascular. La disminución en la entrega llevó al Gobierno provincial a avanzar con compras de emergencia para garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales en los centros de salud de toda la provincia.

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En ese marco, el Ministerio de Salud de La Rioja formalizó una apertura licitatoria por $268.800.000 para adquirir medicamentos esenciales y vitales. La compra se realizará mediante procesos licitatorios locales de emergencia y apunta a cubrir los faltantes generados por la menor provisión del programa nacional y atender la demanda prioritaria de los principales efectores de salud.

La situación en La Rioja se da en un contexto de fuerte reducción del presupuesto nacional destinado al Plan Remediar. Durante la gestión de Javier Milei, los fondos asignados al programa cayeron un 72% en términos reales respecto de 2023, último año de la gestión del Frente de Todos. Para 2026, el presupuesto destinado al plan es de $36.054 millones y, en paralelo, la cantidad de tratamientos entregados se redujo un 52% en los últimos tres años.

El Plan Remediar fue creado en 2002, luego de la crisis de 2001, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales mediante su distribución en centros de salud y hospitales de todo el país. Entre los medicamentos incluidos se encuentran antibióticos, corticoides y antihipertensivos.

La reducción de la provisión se produjo además en paralelo a una reformulación del programa anunciada por el Ministerio de Salud nacional. En marzo de 2026, durante una reunión del Consejo Federal de Salud, el director nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, Luis Gorostordoy, informó cambios destinados a “redefinir la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención y garantizar una mayor eficiencia”.

Sin embargo, organizaciones y funcionarios provinciales cuestionaron la implementación de los cambios y denunciaron un “desabastecimiento” del Plan Remediar, una política sanitaria que se desarrolló de manera ininterrumpida durante más de 20 años.

El Plan Remediar en detalle

El Plan Remediar se lanzó en 2002 con el objetivo de garantizar medicamentos esenciales de forma gratuita en más de 8.000 centros de salud de todo el país. En los últimos tres años, el número de tratamientos entregados cayó un 52%, según un informe del Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud (CIIPS).

Otro punto que mencionan desde el CIIPS es la caída en la distribución de botiquines, los cuales pasaron de tres a cinco unidades por cada 100 habitantes a tan solo una unidad. Asimismo, advirtieron que desde este mes de septiembre se distribuyen botiquines en apenas 800 centros nacionales, mientras que más de 7.300 quedan excluidos de la cobertura.