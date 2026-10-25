La Rioja puso en marcha una capacitación para mejorar la atención en salud mental de niños y adolescentes

El Gobierno de La Rioja, en línea con el fortalecimiento de la salud pública, acompañó el inicio de un programa de actualización y capacitación en salud mental infantil y juvenil a través del Ministerio de Salud. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos sanitarios y facilitar una atención integral y oportuna a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

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El trayecto formativo es impulsado por el Hospital de la Madre y el Niño de manera conjunta con la Fundación Centro de Terapias Cognitivas de La Rioja (CTC). El ciclo está destinado a profesionales de salud mental tanto del hospital central como de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los equipos de trabajo del interior provincial.

Durante el acto de presentación del programa, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó que el abordaje de la salud mental representa una prioridad central para la gestión del gobernador, enfocándose en la capacitación constante del recurso humano.

Por su parte, las autoridades hospitalarias explicaron que la propuesta consta de seis encuentros, previstos para los meses de octubre y noviembre, en los cuales se brindarán herramientas clave sobre análisis de conducta, evaluación de riesgo, manejo de crisis y coordinación de derivaciones entre los centros de atención. Las fechas programas son: 22 y 29 de octubre, y 5, 11, 19 y 26 de noviembre.

Incorporación de tecnología digital

A principios de este mes de octubre, el Gobierno de La Rioja anunció que incorporará los estudios de laboratorio a la historia clínica digital a través de un nuevo módulo de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta que busca agilizar los procedimientos, mejorar la circulación de información entre los servicios y favorecer la continuidad de la atención de los pacientes.

La presentación se realizó en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Pío I, donde se desarrolló una capacitación destinada al personal del establecimiento y de los centros que integran su nodo. La primera etapa alcanzará también a Puerta de la Quebrada, San Pío III, Libertador y Ruchi.

Este circuito será el primero en utilizar la nueva funcionalidad antes de que comience su incorporación progresiva en otros establecimientos de la provincia. Durante la jornada, los equipos de salud trabajaron sobre el funcionamiento de la herramienta, las distintas etapas del proceso y las responsabilidades de cada área para coordinar su implementación.

Vergara, destacó que el nuevo módulo permitirá integrar el trabajo de los laboratorios de análisis clínicos con los consultorios médicos. "Es un paso importantísimo, fundamental para el desarrollo de la Historia de Salud Integrada y de la estrategia de salud digital que se lleva adelante como uno de los ejes vertebrales del Plan Provincial de Salud", afirmó.