Putin ofrece a Trump prorrogar un año el tratado sobre armas nucleares

El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad en el Kremlin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el lunes a su par estadounidense, Donald Trump, una prórroga de un año del último tratado que limita las armas nucleares de ambos países, mientras discuten lo que viene después.

Rusia y Estados Unidos poseen, con diferencia, los mayores arsenales nucleares del mundo. El tratado Nuevo START, que limita el número de armas nucleares estratégicas -aquellas diseñadas para golpear centros de poder militar, económico y político- expira el 5 de febrero.

El tratado limita el número de cabezas nucleares desplegadas a 1.550 por cada parte. Ambas partes podrían incumplirlo si no se prorroga o sustituye el tratado.

Putin dijo que su propuesta es en interés de la no proliferación mundial y para ayudar a estimular el diálogo con Washington sobre el control de armas.

El presidente ruso ha estado bajo la presión de Trump para que acepte poner fin a la guerra en Ucrania, algo que Moscú dice que es parte de una serie de cuestiones de seguridad que han elevado la tensión Este-Oeste a su nivel más peligroso desde la Guerra Fría.

La oferta, realizada mientras Kiev intenta convencer a Trump de que imponga sanciones más duras a Moscú, fue hecha pública por Putin en una reunión de su Consejo de Seguridad.

"Rusia está dispuesta a continuar adhiriéndose a los límites numéricos centrales en virtud del Nuevo Tratado START durante un año después del 5 de febrero de 2026", señaló.

"Posteriormente, basándonos en un análisis de la situación, tomaremos una decisión sobre si mantener estas restricciones voluntarias autoimpuestas", agregó.

"Esta medida solo será posible si Estados Unidos actúa de manera similar y no da pasos que socaven o violen el equilibrio existente de las capacidades de disuasión".

