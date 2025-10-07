Putin dice que Rusia ha capturado casi 5.000 km2 en Ucrania este año

Foto del martes del Presidente ruso Vladimir Putin dejando una ofrenda floral en la tumba de Pedro el Grande en San Petersburgo

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que el Ejército ruso había capturado casi 5.000 kilómetros cuadrados de terreno en Ucrania en 2025 y que Moscú conservaba toda la iniciativa estratégica en el campo de batalla.

Putin, en una reunión con altos mandos militares rusos, dijo que las fuerzas ucranianas se estaban retirando en todos los sectores del frente. Sostuvo que Kiev estaba tratando de golpeadas profundamente en territorio ruso, pero no le ayudaría a cambiar la situación en la guerra de más de 3 años y medio.

"En este momento, las fuerzas armadas rusas tienen plenamente la iniciativa estratégica", dijo Putin en la reunión celebrada en el noroeste de Rusia, según una transcripción del Kremlin.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Este año, hemos liberado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio -4.900- y 212 localidades".

Las fuerzas ucranianas, dijo, "se están retirando en toda la línea de contacto de combate, a pesar de los intentos de feroz resistencia".

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el martes la captura de otras dos localidades a lo largo del frente, que según el máximo comandante de Ucrania se extiende ahora sobre 1.250 kilómetros.

Los informes ucranianos sobre la situación en el frente afirman que las fuerzas de Kiev han logrado avances en la región de Donetsk, especialmente cerca de la ciudad de Dobropillia. El presidente Volodímir Zelenski también ha dicho que las fuerzas de su país han recuperado terreno en la región fronteriza de Sumy, donde Rusia ha establecido un punto de apoyo.

El general Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas, dijo en la reunión de altos mandos que el Ejército ruso está "avanzando prácticamente en todas las direcciones". Las fuerzas ucranianas, aseguró, estaban centradas en frenar el avance ruso.

Gerasimov, comandante general del esfuerzo bélico ruso, dijo que los soldados de Moscú estaban avanzando sobre las ciudades clave de Siversk y Kostyantynivka, en el teatro principal de la región de Donetsk.

Dijo que estaban despejando las fuerzas ucranianas de la ciudad de Kupiansk, bajo ataque ruso durante meses en el noreste de Ucrania, y estaban avanzando en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk más al sur. También estaban avanzando en el establecimiento de zonas tampón en las regiones de Sumy y Járkov, en el norte.

En su intervención en la reunión, Putin afirmó que los objetivos de Rusia seguían siendo los mismos que cuando lanzó su "operación militar especial", según la denominación del Kremlin, en febrero de 2022, asegurando que su objetivo era "desmilitarizar y desnazificar" a su vecino más pequeño.

Con información de Reuters