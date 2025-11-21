El Kremlin dice que unos 5.000 soldados ucranianos están atrapados en la región de Járkov

Militares ucranianos de una unidad de defensa aérea esperan dentro de una furgoneta durante su turno de combate cerca de la ciudad de Kupiansk, en la línea del frente

21 nov (Reuters) -El Kremlin dijo el viernes que unos 5.000 soldados ucranianos estaban atrapados en la orilla oriental del río Oskil, en la región ucraniana de Járkov, al este del país.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la afirmación del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y no hubo comentarios inmediatos de los militares ucranianos.

Rusia había dicho a última hora del jueves que había tomado el control de Kupiansk, una gran ciudad en la rivera del Oskil, pero Ucrania negó que hubiera caído.

Peskov dijo que los avances de Rusia en el campo de batalla deberían convencer al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de negociar ahora y no más tarde.

También destacó los comentarios que hizo el jueves el presidente Vladimir Putin cuando Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, le dijo que la dirección política de Ucrania no había dado instrucciones a las tropas ucranianas para que se rindieran a pesar de estar atrapadas.

Putin acusó a Kiev de no pensar en la suerte de sus propios soldados y sostuvo que un gran escándalo de corrupción en Ucrania demostraba que el país ya no estaba dirigido por una cúpula política, sino por un "sindicato del crimen organizado".

Con información de Reuters