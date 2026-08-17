La Rioja prepara Festipeques: habrá actividades gratuitas para las infancias en distintos puntos de la provincia

El Gobierno de La Rioja prepara una nueva edición de Festipeques, una propuesta recreativa que durante el mes de las infancias recorrerá distintos puntos de la provincia con actividades gratuitas destinadas a niñas, niños y sus familias.

La iniciativa se desarrolla en el marco de las políticas de Infancias Cuidadas y fue anunciada por el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, durante una visita al EPI Potenciando Risas y Sueños, ubicado en el Centro Vecinal del barrio Juan Domingo Perón. El espacio brinda atención y contención a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años.

Durante la recorrida, Menem destacó el trabajo que realizan quienes forman parte del establecimiento y señaló que algunos trabajadores habían sido incorporados mediante programas nacionales que posteriormente fueron dados de baja. En ese contexto, sostuvo que la Provincia busca generar alternativas para garantizar la continuidad de esas tareas vinculadas con el acompañamiento de la primera infancia.

Una agenda para recorrer la provincia

Festipeques tendrá actividades en diferentes localidades y departamentos de La Rioja, con propuestas pensadas para que las infancias puedan compartir jornadas de recreación junto a sus familias. "Vamos a tener este evento tan importante en cada una de las localidades, en cada uno de los rincones de nuestra provincia", anunció Menem.

El cronograma completo será difundido próximamente, aunque ya fueron confirmadas las primeras fechas para la ciudad Capital. La primera jornada será el 23 de agosto en el Parque de la Familia Sur, donde se instalarán juegos y diferentes propuestas para las familias. También habrá escenarios, payasos, stands, sorteos y chocolate, entre otras actividades.

La agenda continuará el 29 de agosto en el parque ubicado detrás del Superdomo, en la zona de San Nicolás de Bari. El cierre en Capital está previsto para el 30 de agosto en el Parque Norte, ubicado al final de la avenida Felipe Varela.

Actividades gratuitas para las familias

La propuesta busca llevar espacios de entretenimiento a diferentes sectores de la provincia durante el mes de las infancias, con actividades abiertas y gratuitas. El objetivo planteado por el Gobierno provincial es generar lugares de encuentro para niñas, niños y sus familias, que combinará juegos y recreación con el uso de espacios públicos.

Con las primeras fechas confirmadas en Capital y el anuncio de actividades en distintas localidades, Festipeques tendrá durante agosto una agenda que buscará extender las propuestas recreativas más allá de la ciudad y alcanzar a las infancias de diferentes puntos de La Rioja.