Malnutrición infantil: La Rioja lanza un programa para promover hábitos saludables desde las escuelas

El Gobierno de La Rioja puso en marcha una estrategia intersectorial destinada a promover hábitos saludables desde la infancia y prevenir enfermedades vinculadas con la malnutrición. La propuesta, denominada Construyendo Entornos Saludables para las Infancias, reúne a distintas áreas del Estado provincial y municipal y tendrá llegada directa a aproximadamente 2.400 niños y niñas, además de sus familias, docentes y equipos sanitarios.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Provincial N° 10.377, sancionada en 2021, que establece como objetivo la promoción de entornos saludables y plantea la reducción de la malnutrición en sus distintas formas, con especial atención al sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes.

El programa articula acciones de Salud, Educación, Desarrollo Social, Cultura, el Instituto de Responsabilidad Social y las áreas de Comunicación y Planificación Pública. Uno de los primeros ejes estará destinado a la formación de docentes para brindarles herramientas que permitan trabajar la promoción de hábitos saludables dentro de las escuelas.

Capacitación para docentes y equipos de salud

La capacitación "Promoción de entornos saludables en la infancia" comenzará este martes 11 de agosto con un encuentro virtual a las 19. Las siguientes instancias serán virtuales y asincrónicas y se desarrollarán durante agosto y septiembre.

En paralelo, se fortalecerá la formación de los equipos de salud mediante dos conversatorios centrados en nutrición infantil y abordaje del sobrepeso y la obesidad. El primero será este martes 11 de agosto, desde las 9, y estará dedicado al rol de la nutrición en las infancias y los desafíos actuales. Se realizará de manera presencial en el Ministerio de Salud y también tendrá acceso virtual.

El segundo encuentro será el viernes 14 de agosto y estará enfocado en el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad infantil desde el primer nivel de atención. Será virtual y estará destinado a equipos interdisciplinarios de salud, ya que ambas actividades estarán a cargo del especialista en nutrición infantil Alberto Arribas.

Actividades para niños y participación de las familias

La estrategia también contempla propuestas destinadas directamente a las infancias. En ese marco se presentará la obra teatral educativa "Cocinando con Arte", dirigida a estudiantes de tercer grado de escuelas públicas. Las funciones se realizarán los días 29, 30 y 31 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, con diferentes presentaciones durante la jornada escolar.

El programa también incorpora a las familias como parte central de la estrategia. Para ello, el viernes 2 de octubre se realizará el taller "Crianza Saludable" en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres, destinado a familias, docentes, beneficiarias del programa PAR Social y a la comunidad en general.

Las distintas actividades abordarán alimentación saludable, actividad física, crianza, comensalidad, bienestar y reducción del sedentarismo, además de promover entornos que faciliten elecciones saludables.

Un problema que alcanza a casi la mitad de los niños evaluados

La puesta en marcha de la estrategia se produce a partir de una situación que el propio Gobierno provincial identifica como prioritaria. Según los datos del Control Integral de Salud 2024, el 45,23% de los niños, niñas y adolescentes evaluados en La Rioja presentó sobrepeso u obesidad.

Ese indicador impulsó la conformación de la Mesa Provincial de Entornos Saludables para las Infancias y el diseño de una estrategia que busca intervenir desde distintos ámbitos y no limitar la prevención al sistema sanitario. La propuesta parte de la idea de que la construcción de hábitos saludables requiere la participación conjunta de las escuelas, los equipos de salud, las familias, las instituciones y la comunidad.

Con Construyendo Entornos Saludables para las Infancias, la Provincia busca avanzar así en una política de prevención que comience durante los primeros años de vida y que combine educación, salud, actividad física, alimentación, participación comunitaria y acompañamiento familiar.