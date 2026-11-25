La atención oftalmológica brindada por el Gobierno de La Rioja llegó a comunidades rurales de Chamical mediante un operativo que incluyó controles visuales y la posterior entrega de lentes a quienes los necesiten. La jornada se realizó en la Escuela N.º 48 Candelaria Rosemary, en Bella Vista.

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El abordaje contó con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera y autoridades departamentales, y alcanzó a familias de Bella Vista, El Mollar, Santa Bárbara y Santa Lucía, que pudieron acceder a las consultas sin trasladarse hasta el centro urbano.

La propuesta apunta a reducir las dificultades de acceso a la atención médica que enfrentan quienes viven alejados de las ciudades. Uno de los vecinos que participó de la jornada fue Jorge Nicolás Romero, del paraje El Alto, quien destacó la posibilidad de recibir atención en su propia comunidad y las dificultades que implica trasladarse para las personas mayores.

"Es una gran alegría que vengan hasta acá, porque si no hay que trasladarse y hay personas mayores a las que les cuesta mucho. Traen los médicos y después llegarán los lentes", celebró el vecino riojano.

Controles y entrega de anteojos

La actividad contempla que quienes necesiten anteojos puedan recibirlos posteriormente, luego de los controles realizados por el equipo de salud. Durante la recorrida, Madera destacó la importancia de sostener este tipo de intervenciones en las comunidades rurales y agradeció a la directora de la institución educativa, Susana Pérez, por facilitar las instalaciones para desarrollar el operativo.

La iniciativa busca acercar servicios sanitarios a poblaciones que tienen mayores dificultades para acceder a consultas especializadas por razones de distancia y traslado. El objetivo es que la ubicación geográfica no represente una barrera para recibir atención oftalmológica.

Distinción a hospitales riojanos

Cinco hospitales públicos de La Rioja recibieron la certificación "Establecimientos Comprometidos con la Calidad 2026", otorgada por los ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia tras cumplir con los estándares iniciales de seguridad y atención sanitaria. El reconocimiento, enmarcado en el Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica, distinguió al Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, al Hospital Zonal Dr. Eleazar Herrera Motta y a los centros distritales Dr. Ramón L. Martínez, Gregorio Chávez y de Guandacol.

Durante el acto de entrega, el ministro de Salud provincial, Juan Carlos Vergara, subrayó que el principal desafío es sostener estas mejoras en el tiempo mediante la organización de los equipos y nuevos acuerdos de gestión adaptados a cada centro. Por su parte, la secretaria de Gestión de Redes Integrales de Salud, Juliana Juárez, celebró la incorporación continua de instituciones al programa y destacó su articulación con las políticas locales de salud digital para garantizar respuestas más eficientes a los pacientes.