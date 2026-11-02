La Rioja sostiene la provisión de anticonceptivos y refuerza las políticas de salud sexual y reproductiva

En el marco de la continuidad de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, el Gobierno de La Rioja reafirmó sostiene la compra, provisión y distribución de insumos para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a una atención integral. La estrategia provincial busca asegurar estos derechos en un contexto nacional de restricciones y dificultades para la continuidad de las prestaciones.

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La decisión fue ratificada en el marco de un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, aprobada el 30 de octubre de 2002. La norma representó un avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y estableció la importancia de garantizar información científica, autonomía y herramientas para tomar decisiones libres e informadas sobre el propio cuerpo.

"La Ley 25.673 significó un cambio de paradigma, porque reconoció que la salud sexual es un derecho y que todas las personas deben contar con información, acceso a métodos anticonceptivos y herramientas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida", aseguró en diálogo con medios locales la integrante de la Dirección General de Salud Sexual, Género y Diversidad del Ministerio de Salud, Marta Llanos. Además, destacó el alcance de la legislación y su impacto en el reconocimiento de los derechos de la población.

Una ley que reconoció la salud sexual como un derecho

Según Llanos, la política provincial comprende no solo la disponibilidad de métodos anticonceptivos, sino también el acceso a información confiable y el acompañamiento de los equipos sanitarios para que cada persona pueda decidir de manera autónoma.

El accionar del Gobierno riojano también incluye la implementación de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, como parte de una atención integral que reconoce la autonomía y el derecho a decidir.

Insumos y equipos de salud para garantizar el acceso

Llanos remarcó que la continuidad de estas políticas requiere planificación, disponibilidad de insumos y personal capacitado para brindar una atención segura y respetuosa.

"Garantizar estos derechos requiere políticas públicas sostenidas, insumos disponibles y equipos de salud preparados para brindar una atención integral, segura y respetuosa. El acceso a la salud sexual y reproductiva no puede depender de las circunstancias: debe ser una garantía efectiva para toda la población", sostuvo.

La Rioja, en este marco, reconoce los derechos sexuales y reproductivos y sus políticas públicas garantizan las prestaciones accesibles, la provisión de métodos anticonceptivos, la información confiable y el acompañamiento de los equipos de salud en todo el territorio provincial.