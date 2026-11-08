Alerta en La Rioja por la reforma de Milei a la Ley de Salud Mental: “Es un retroceso”

En el marco de la reforma a la Ley de Salud Mental impulsada por el gobierno libertario, El Destape se contactó con especialistas de La Rioja para analizar los cambios expuestos en el debate legislativo que, tras la media sanción en el Senado, ingresará a Diputados. El Ministerio de Salud de la provincia y el Colegio de Psicólogos informaron sus argumentos para rechazar la reforma y alertaron por la vulneración de derechos humanos en los pacientes.

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“Estamos en absoluto desacuerdo con esta reforma”, sostuvo el ministro de Salud riojano, Juan Carlos Vergara, mientras argumentó que la Provincia sostiene el abordaje de las problemáticas para apuntar a preservar una mirada comunitaria e interdisciplinaria.

En el marco del debate, y en articulación constante con el Gobierno de La Rioja, el Colegio de Profesionales de la Psicología de provincia informó sobre todos los puntos que implican un retroceso en materia de salud mental. "Como hay chances de que en Diputados la aprueben, estamos en contacto con nuestros legisladores para trabajar juntos en lo que se debería mejorar", sostuvo uno de sus integrantes a El Destape, el psicólogo y presidente Mauricio Santucho.

"El cambiar el concepto de padecimiento mental por el concepto del trastorno mental es un claro retroceso porque se reduce a la persona a una única dimensión, una dimensión que tiene una temporalidad marcada, no teniendo en consideración que posiblemente un padecimiento tenga que ver con toda la vida de una persona", expresó Santucho

En esa línea, el psicólogo dijo que "la concepción de la salud mental que abarca la ley vigente contempla un proceso multifactorial, no se puede reducir la salud a un diagnóstico en términos de trastorno" como lo propone la reforma.

Desde el Colegio de Psicólogos aseguran que la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo desliga al Estado de proteger a las personas con padecimientos mentales y obliga a las familias a hacerse cargo de las internaciones no voluntarias. De esta manera, la iniciativa no contemplaría a las personas que no tienen familia o red de contención.

El Colegio plantea que la reforma propone reducir los tratamientos y acudir directamente a la internación, sin contemplar lo que sí avala la legislación vigente: reforzar los abordajes ambulatorios para que las personas con padecimientos mentales mejoren y no tengan que llegar a esa instancia

El proyecto impulsado por Nación modifica el artículo 28 de la ley actual que establece que las internaciones se hacen exclusivamente en centros generales y vuelve a habilitar a las instituciones psiquiátricas especializadas como espacios válidos de internación. Es decir, la reforma elimina la prohibición de crear hospitales monovalentes.

En cuanto al proceso de elaboración de la iniciativa, desde el Colegio riojano cuestionaron que no se haya convocado a profesionales idóneos, colegios profesionales, universidades, asociaciones y familias para debatir de forma conjunta. "Esto no debe hacerse en un claustro donde un reducido grupo de personas plantee una reforma", opinó Santucho.

Desde la institución destacaron la necesidad de avanzar en materia de salud mental sobre la base de la ley actual sin "volver atrás" ni desmantelar sus aspectos positivos.

La Ley Vigente y reforma

"La ley vigente ha sido una conquista muy grande, se asienta sobre las bases de los derechos humanos y tiene una visión muy comunitaria de la salud y de la salud mental. Fue pionera en esto de abandonar los modelos médicos hegemónicos", sostuvo Santucho frente a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 que fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013.

El proyecto de reforma a la ley vigente fue impulsada durante este 2026 por Poder Ejecutivo nacional. Pese a los cuestionamientos de sectores idóneos en salud mental el proyecto avanzó y obtuvo media sanción en el Senado este viernes 30 de octubre, con 42 votos a favor y 21 en contra.

Desde el Colegio de Psicólogos advirtieron que desde que se conoció la propuesta de reforma, los colegios que forman parte de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) se manifestaron en contra.