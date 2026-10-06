La Rioja impulsa la recuperación de las rutas provinciales 38 y 79 con una obra clave para la conectividad

La recuperación integral de las Rutas Nacionales 38 y 79 ,por parte del Gobierno provincial de La Rioja, dio un paso clave con la apertura de ofertas para la licitación de la Malla 304, una obra estratégica para la conectividad y la actividad productiva de Los Llanos riojanos.

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En total, 27 empresas constructoras presentaron ofertas para un proyecto cuyo presupuesto oficial asciende a casi $72 mil millones. El proceso corresponde a la Licitación Pública Nacional N° 0014/2026 y fue confirmado por Alexis Wol, titular del 8° Distrito La Rioja de Vialidad Nacional, en declaraciones a FM Open.

De las empresas que presentaron ofertas, nueve ya fueron formalmente autorizadas a participar del concurso. El proyecto denominado Sistema C.Re.Ma. 2022 - Malla 304 establece un contrato de 72 meses. Durante los primeros 24 meses están previstas las tareas de recuperación y repavimentación integral, mientras que los cuatro años restantes estarán destinados a la conservación y mantenimiento.

Una obra de seis años y dos rutas estratégicas

La intervención comprende la Ruta Nacional 38, entre el límite interprovincial Córdoba-La Rioja y Punta de los Llanos, en el tramo que va desde el kilómetro 211,03 hasta el 291,85. También alcanza a la Ruta Nacional 79, desde Santa Rita, en el empalme con la Ruta Provincial 31, hasta la conexión con la Ruta Nacional 60.

El tramo tiene una extensión comprendida entre los kilómetros 209,27 y 368,36 e incluye sectores de conexión con localidades como Catuna, Chamical y Casa de Piedra. Los trabajos contemplan la recuperación de la calzada, banquinas y sistemas de desagües y alcantarillas, además de las posteriores tareas de conservación.

Todavía no hay empresa adjudicataria

La apertura de las ofertas no significa que la obra ya tenga una empresa ganadora. La comisión evaluadora de Vialidad Nacional deberá analizar las propuestas desde el punto de vista técnico, contable y legal antes de avanzar con las siguientes instancias administrativas.

Wol explicó que la evaluación demandará aproximadamente 30 días hábiles y estimó que, si se cumplen los plazos previstos, hacia mediados de noviembre podría conocerse la empresa adjudicataria.

"Todavía no existe una empresa ganadora. La comisión evaluadora dispone de aproximadamente 30 días hábiles para analizar las propuestas y luego deberán cumplirse las instancias administrativas correspondientes hasta la firma del acta de inicio. Estamos impulsando los tiempos para intentar que hacia mediados de noviembre ya pueda conocerse la adjudicataria", precisó.

Trabajo local y financiamiento

Uno de los puntos incluidos en el pliego establece una condición específica para el empleo. Entre el 60% y el 80% del personal obrero contratado deberá pertenecer a las localidades ubicadas dentro de la zona de influencia de las rutas intervenidas.

La cláusula apunta a que la ejecución de la obra genere puestos de trabajo directos en las comunidades atravesadas por la traza durante el desarrollo de las tareas. El proyecto también figura en las previsiones del Presupuesto Nacional 2027 dentro de las contrataciones plurianuales de Vialidad Nacional.

Para ese ejercicio se contempla un devengamiento específico de $2.269 millones, mientras que el costo total plurianual proyectado para la Malla 304 asciende a $112.814 millones. La obra, que contempla seis años de intervención sobre las rutas 38 y 79, queda ahora a la espera de la evaluación de las propuestas y de las instancias administrativas previas a la adjudicación.