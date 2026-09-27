Más obra pública: La Rioja refuerza las defensas del río Bermejo para proteger a las poblaciones y mejorar el riego

El Gobierno de La Rioja puso en marcha trabajos preventivos sobre el río Bermejo, en Villa Castelli, para reducir el riesgo de ingreso de agua a las zonas urbanas y mejorar el aprovechamiento del recurso para el riego.

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Las tareas, realizadas a través del Ministerio de Agua y Energía, se realizan en conjunto con el Municipio de General Lamadrid e incluyen el mantenimiento del cauce y el acondicionamiento de las defensas del río, con el objetivo de preparar la zona ante posibles crecidas durante la próxima temporada de lluvias.

Los trabajos apuntan a fortalecer las condiciones de prevención frente a eventuales contingencias climáticas y reducir los riesgos asociados a lluvias intensas y crecidas del río. Además del objetivo preventivo, las intervenciones permitirán encauzar el agua hacia los canales de riego y mejorar su aprovechamiento para la producción agrícola de la zona.

Prevención ante posibles crecidas

El secretario de Agua, Edgardo Karam, señaló que el operativo busca avanzar en ambos sentidos, tanto en el fortalecimiento de las defensas ante posibles crecidas como en la optimización de la distribución del recurso hídrico. Las tareas desarrolladas en Villa Castelli forman parte de un plan preventivo que se lleva adelante en distintos departamentos de La Rioja.

El programa contempla intervenciones sobre ríos, canales y defensas para reducir los riesgos asociados a posibles lluvias intensas y crecidas. De esta manera, el trabajo conjunto entre el Ministerio de Agua y Energía y el Municipio de General Lamadrid permite avanzar sobre el cauce del río Bermejo con una doble finalidad: reducir el riesgo para las zonas urbanas y mejorar el abastecimiento de los canales destinados al riego agrícola.

Más trabajos en La Rioja

El Gobierno de la provincia de La Rioja, a través de Vialidad Provincial, puso en marcha un operativo integral de mantenimiento vial en diversos departamentos de la región para garantizar la transitabilidad y la seguridad vehicular. Las tareas se desplegaron en corredores provinciales, accesos rurales y sectores afectados por las inclemencias climáticas o el desgaste, abarcando departamentos como la Capital, Chilecito, Famatina, Chamical, Castro Barros y Vinchina, entre otros.

Los trabajos incluyeron intervenciones clave en rutas estratégicas como la Nº 3, 6, 14, 21, 25 y 30, además del abastecimiento desde canteras locales y la limpieza de cauces como el río Playa. Entre las labores principales desarrolladas por las cuadrillas y la maquinaria pesada destacan el perfilado de calzadas, enripiado, desmonte, limpieza de banquinas y cunetas, y la reparación directa de trazas deterioradas.

Estas obras forman parte de un esquema permanente de conservación de la red vial provincial que busca asegurar la conectividad territorial y beneficiar de forma directa el traslado de vecinos, productores agrícolas e industriales, y visitantes en todas las zonas urbanas y rurales de la provincia.