La Rioja prepara un operativo integral ante posibles emergencias por el fenómeno de El Niño: los detalles

En el marco de la llegada de El Niño, La Rioja coordina una respuesta integral para proteger a la población ante posibles emergencias. El objetivo es anticipar posibles escenarios, ordenar los recursos disponibles y mejorar la capacidad de actuación. Este fenómeno climático caracterizado por el aumento de precipitaciones podría arribar en noviembre.

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En reunión con organismo afines, el Gobierno provincial avanzó el sábado 13 de septiembre en una planificación conjunta que permita actuar de manera rápida y organizada. El intercambio permitió revisar procedimientos y definir responsabilidades entre las instituciones para coordinar acciones de forma eficiente.

A través del Sistema Operativo de Información Ambiental (SOIA), el Instituto de Servicios Ambientales monitorea datos clave para identificar riesgos y tomar decisiones preventivas.

Previamente, durante el mes de agosto, se realizaron informes desde el Ministerio de Agua y Energía, el INTA, Aguas Riojanas e investigadores expertos en fenómenos climáticos.

Qué dicen los especialistas

En diálogo con medios locales, Esteban Miguel de INTA Chilecito explicó que el fenómeno puede producir efectos negativos en el NOA y señaló la posibilidad de precipitaciones extraordinarias. También aclaró que esos eventos pueden ocurrir o no, es una probabilidad y no una certeza.

Una de las señales relacionadas a El Niño está en la cordillera: se trata de nevadas que ya pueden observarse en la cordillera de Chilecito. Para el verano, el foco estará puesto en posibles lluvias intensas capaces de generar escurrimientos fuertes y crecidas en cauces, explicó Miguel.

Por su parte, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, indicó que el esquema preventivo incluirá vigilancia sobre la trayectoria de los ríos, mantenimiento de defensas y revisión de obras vinculadas al manejo del agua.

El fenómeno "El Niño"

El Niño es un evento climático que se origina debido a un aumento anómalo en la temperatura del agua del océano Pacífico, específicamente en la zona ecuatorial. Este cambio térmico altera la atmósfera y las corrientes oceánicas, provocando desequilibrios climáticos a nivel mundial, tales como sequías extremas en ciertas regiones y lluvias torrenciales en otras.

La Organización Meteorológica Mundial señaló que existe un 100% de probabilidad de que la fase cálida del fenómeno continúe, mientras que anticipan su mayor intensidad hacia los últimos meses de este 2026.

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también confirmó la presencia de El Niño y, en su informe de septiembre, proyectó un 100% de probabilidad de que se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.