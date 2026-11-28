La Rioja exportó productos por $160 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, con un crecimiento interanual del 15,5%. Durante ese período, la provincia comercializó 61.449 toneladas en mercados internacionales, de acuerdo con el informe de Origen Provincial de las Exportaciones publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El resultado se inscribe en un año de expansión del comercio exterior argentino, que alcanzó ventas por 87.328 millones de dólares durante los primeros diez meses de 2026. Para La Rioja, los datos muestran un incremento de sus operaciones con el exterior respecto del mismo período del año pasado y una participación del 0,2% en el total nacional.

La región del NOA y el resto del país

Aunque las exportaciones riojanas crecieron, el ritmo de expansión quedó por debajo del promedio nacional, que fue del 22,1%, y del registrado por el Noroeste Argentino (NOA), que alcanzó el 46,5%. La región acumuló ventas externas por 5.973 millones de dólares y fue la segunda de mayor crecimiento del país, detrás de la Patagonia, con una suba del 52,1%.

El análisis regional elaborado por la consultora Politikon Chaco, sobre la base de los datos del INDEC, muestra diferencias importantes entre las provincias. Catamarca registró el mayor crecimiento porcentual de las exportaciones entre las 24 jurisdicciones argentinas: alcanzó los 589 millones de dólares, un 95,1% más que en los primeros diez meses de 2025.

También se destacaron Jujuy, con ventas externas por 1.658 millones de dólares y una suba del 67,3%, y Salta, que llegó a los 1.900 millones, con un incremento del 59,3%. La Rioja, en cambio, quedó última en el NOA por volumen exportado y se ubicó en el puesto 14 del ranking nacional por variación interanual.

Como referencia fuera de la región, San Juan exportó 1.811 millones de dólares, aunque tuvo un crecimiento más moderado, del 2,4%.

Cuánto exportó La Rioja por habitante

Otro indicador permite dimensionar el peso del comercio exterior en cada provincia: el valor de las exportaciones en relación con la cantidad de habitantes. En ese cálculo, La Rioja registró 394 dólares por habitante durante los primeros diez meses de 2026.

La cifra quedó por debajo del promedio nacional, de 1.879 dólares. En el NOA también hubo diferencias: Jujuy alcanzó los 2.064 dólares por habitante, Catamarca llegó a 1.338 y Salta a 1.273. Santiago del Estero registró 682 dólares y Tucumán, 531.

La Rioja integra así el grupo de seis jurisdicciones que no superaron los 500 dólares por habitante, junto con Misiones, Corrientes, Chaco, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Formosa.

La concentración de las exportaciones argentinas

Las estadísticas del INDEC también reflejan una fuerte concentración territorial de las ventas externas. Doce provincias superaron los 1.000 millones de dólares en exportaciones durante el período analizado y explicaron, en conjunto, el 92% del total nacional.

Buenos Aires encabezó el ranking con 27.979 millones de dólares, seguida por Santa Fe, con 18.095 millones, y Córdoba, con 10.179 millones. En cuanto a los rubros, las manufacturas de origen agropecuario representaron el 33% de las exportaciones argentinas y crecieron un 14,9% interanual.

Las manufacturas de origen industrial concentraron el 26%, con una suba del 21,8%, mientras que los productos primarios explicaron el 24%, con un incremento del 15,4%. Por su parte, combustibles y energía representaron el 16% de las ventas externas y registraron el mayor crecimiento porcentual: 57,2% respecto de los primeros diez meses de 2025.