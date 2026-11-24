El Gobierno de La Rioja cerró la primera edición de Revolucioná tu Oficio con la entrega de certificados a quienes participaron de la propuesta. De esta manera, inicia la segunda etapa del programa, enfocada en el acompañamiento provincial mediante la acreditación de créditos destinados a fortalecer las actividades productivas de los beneficiarios.

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“En un contexto absolutamente adverso, donde el Gobierno nacional se corre y no hay créditos ni una política pública para el emprendedor, para un oficio o para un profesional que quiere crecer, ahí está la provincia de La Rioja”, sostuvo la diputada nacional Gabriela Pedrali.

La legisladora destacó la decisión del gobernador Ricardo Quintela de dar continuidad a la familia de programas para emprendedores y remarcó que la propuesta trasciende lo económico: “No queríamos que sea solamente una asistencia financiera. Para nosotros es importante acompañar el crecimiento de cada uno de ustedes como emprendedores y trabajadores de nuestra provincia”, concluyó.

A través de instancias de capacitación, asistencia técnica y acceso directo a líneas de crédito, el programa riojano busca incentivar y consolidar los proyectos de jóvenes profesionales y trabajadores de oficio. La iniciativa se articula con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantías de La Rioja (FOGAPLAR).

El eje distintivo de la convocatoria radica en que el otorgamiento del crédito no es automático, sino que se encuentra sujeto a la realización de un trayecto de capacitación obligatorio. Esta fase previa busca brindar herramientas prácticas para afianzar la gestión de los proyectos y asegurar que la posterior asistencia económica se traduzca en un impacto real sobre el desarrollo del negocio.

El programa constó en seis encuentros de metodología práctica que combinando instancias presenciales y virtuales sincrónicas en vivo con materiales asincrónicos disponibles para avanzar a tu propio ritmo. A lo largo de la cursada, los emprendedores contaron con asesoramiento técnico personalizado para desarrollar una herramienta de negocio concreta para ordenar y potenciar su trabajo.

En relación a las líneas de crédito, Renova tu Oficio ofrece un financiamiento de hasta $1.500.000, con un plazo de devolución de 24 meses, una tasa anual del 20% y un período de gracia de 6 meses. De esta manera los participantes logran generar su propia fuente de trabajo con el apoyo del gobierno provincial.