La Rioja impulsa a trabajadores de oficios con capacitación y créditos para fortalecer emprendimientos: cómo participar

Trabajadores y trabajadoras de oficios de La Rioja todavía tienen tiempo para sumarse a Revolucioná tu Oficio, una nueva línea del programa Revolucioná que busca brindar herramientas para mejorar la actividad productiva y acompañar el crecimiento de emprendimientos locales.

La propuesta combina tres componentes: capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento. El objetivo es que quienes viven de su oficio puedan mejorar la organización de sus proyectos, aumentar su capacidad productiva y acceder a nuevas oportunidades laborales y comerciales.

La iniciativa es impulsada de manera articulada por la diputada nacional Gabriela Pedrali, el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería y FOGAPLAR, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Quiénes pueden participar

La iniciativa está dirigida a personas de hasta 60 años con al menos cuatro años de residencia continua en La Rioja. Para postularse, los aspirantes deben certificar un mínimo de un año de trayectoria en su actividad, mediante matrícula, certificaciones u otro soporte documental, no presentar antecedentes negativos en el sistema financiero formal y asumir el compromiso de cumplir con las etapas formativas del programa.

El eje distintivo de la convocatoria radica en que el otorgamiento del crédito no es automático, sino que se encuentra sujeto a la realización de un trayecto de capacitación obligatorio. Esta fase previa busca brindar herramientas prácticas para afianzar la gestión de los proyectos y asegurar que la posterior asistencia económica se traduzca en un impacto real sobre el desarrollo del negocio.

Una vez finalizado el ciclo de formación inicial, los emprendedores contarán con el acompañamiento de instancias de asistencia técnica personalizada y seguimiento continuo. Solamente al completar de forma satisfactoria todo este proceso de preparación y tutoría, los participantes quedarán habilitados para avanzar en la solicitud y cobro del financiamiento correspondiente.

Inscripción abierta hasta el 21 de agosto

Hasta el 21 de agosto permanecerá abierta la inscripción para el programa "Revolucioná tu Oficio", trámite que se realiza de manera 100% virtual a través de la plataforma web oficial, donde también se encuentran publicadas las bases y condiciones generales de la convocatoria.

Para atender dudas o brindar asesoramiento personalizado, se habilitó la línea de WhatsApp 3804-250441. Además, quienes prefieran una atención presencial pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13, a las oficinas ubicadas en el Paseo San Ignacio (Local 9).

La propuesta busca potenciar el trabajo de las personas que ya desarrollan un oficio como actividad económica en la provincia. Para lograr su crecimiento, el programa combina instancias de capacitación, asistencia técnica continua y el acceso a herramientas financieras enfocadas en consolidar sus emprendimientos.