Fronteras Abiertas desembarca en Marcos Paz para desplegar toda la identidad del arte riojano: los detalles

El programa Fronteras Abiertas, impulsado por la diputada nacional Gabriela Pedrali, presenta una nueva edición del ciclo Arte en Circulación Nacional, una iniciativa que busca promover la difusión del arte riojano en nuevos espacios. Del 11 al 18 de agosto, la Casa de la Cultura del Municipio de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires) albergará la muestra colectiva "Territorio en proceso", integrada por obras de los artistas riojanos Sol Rondán, Carlos Agüero y Carolina Fuentes.

Esta propuesta se lleva adelante gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de La Rioja, la Casa de La Rioja en Buenos Aires y el Municipio de Marcos Paz. Su propósito fundamental es abrir nuevos escenarios en todo el país para los creadores locales, impulsando el intercambio cultural y dándole mayor visibilidad al arte contemporáneo riojano. Con este paso, Fronteras Abiertas reafirma su compromiso de federalizar la cultura de la provincia, tendiendo puentes entre los artistas de la región y espectadores de diversos puntos del territorio nacional.





Exposición artística que promueve la cultura riojana

La apertura formal de "Territorio en proceso" tendrá lugar este jueves 13 de agosto a las 18. La exhibición reúne los trabajos de Rondán, Agüero y Fuentes, quienes exploran el concepto de territorio a través del textil, la escultura y el grabado expandido. Sus obras proponen una mirada contemporánea sobre la geografía y la memoria riojana, invitando a la audiencia a una experiencia inmersiva. En paralelo, se exhibirá "Lo que no pudieron borrar", un registro documental con fotografías tomadas por Sereno Torres y Oscar Nieto sobre la labor pastoral de Monseñor Enrique Angelelli. La jornada inaugural contará con el show musical de Josho González y una degustación de productos regionales.

La muestra estará abierta al público hasta el 18 de agosto en la Casa de la Cultura de Marcos Paz (Belgrano y 25 de Mayo), de lunes a sábados de 9 a 18. Quienes deseen conocer más detalles pueden consultar la agenda completa en el sitio oficial gabrielapedrali.com/fronteras-abiertas-2026/.

Arte riojano sin fronteras

Las obras que integran este Ciclo Expositivo 2026 fueron seleccionadas durante el año 2025. El programa Fronteras Abiertas acompañó la producción, gestión de montaje, circulación y difusión de las obras, con el objetivo de promover la identidad del arte local y proyectarla hacia todo el territorio nacional poniendo en valor la cultura riojana.

Surgido a comienzos de 2023 en La Rioja, Fronteras Abiertas busca acompañar y posibilitar la proyección de los talentos provinciales más allá de sus límites geográficos. Impulsado por la diputada Gabriela Pedrali con el respaldo del Gobierno provincial y la articulación de diversos organismos, el programa se consolida como una política cultural que facilita el acceso de los creadores a salas de todo el país e incluso del exterior.