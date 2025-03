Quintela brindó detalles sobre la convención minera en la que participó en la PDAC: "Los resultados fueron muy positivos"

Durante la jornada del lunes, el gobernador Ricardo Quintela encabezó una comitiva provincial que participó y disertó sobre la minería en la región en la Convención de Exploración y Minería de Minerales más importante del mundo (PDAC). En este contexto, el mandatario provincial se mostró optimista con respecto a la participación de la provincia, así como también cuestionó las políticas del Gobierno nacional con respecto a este mercado.

"Argentina tiene un enfoque muy especial para las inversiones mineras. Por eso fuimos nosotros con nuestra propuesta de minería sustentable que se puede hacer en nuestra provincia", señaló el gobernador en una entrevista que brindó a Radio 10.

Según indicó, la provincia cuenta con "11 prospecciones y 4 exploraciones con resultados muy positivos", por lo que La Rioja es uno de los puntos argentinos con mayor interés de inversión a nivel internacional.

Por otra parte, Quintela subrayó que "el RIGI entra en una competencia completamente desleal con nuestros empresarios porque no pagan IVA ni nada y pueden sacar los dólares cuando quieran de la República Argentina".



"Nosotros tenemos una cordillera como la de los Andes que tiene un montón de riquezas acumuladas para explotarlas en beneficio de nuestra gente. Tenemos diferencias con el Gobierno nacional, por eso no adherimos al RIGI que es una política extractivista que no le deja beneficios ni a la provincia ni al país", exclamó el mandatario diferenciándose de la gestión de Javier Milei.

La Rioja se hizo presente en la convención minera más importante

El gobernador de La Rioja disertó en el panel “Oportunidades en las provincias del Norte” en el Día de Argentina, durante el segundo día de la edición 2025 de la convención. Esto fue junto al vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; y el ministro de producción de Salta, Martín de los Ríos.

Quintela, en su cuenta personal X (ex Twitter), enfatizó: "Estuvimos presentes en el Día de Argentina en la Cumbre Minera de Canadá que se realizó en el marco de la exposición PDAC 2025, el principal encuentro minero del mundo. La Rioja pudo exponer, junto a otras provincias, el potencial de los recursos estratégicos de la región. Particularmente, nuestra provincia cuenta con 12 proyectos en prospección y 4 en etapa de exploración, todos ellos generando oportunidades para las y los riojanos".

"Avanzamos en pos de una minería sostenible porque sabemos de los beneficios que trae esta actividad para los pueblos, siempre con el consenso y la mirada puesta en el desarrollo", concluyó el mandatario.

La galardonada convención anual de la PDAC en Toronto, Canadá, reúne a 27.000 asistentes de más de 135 países por su programación educativa, eventos de networking, oportunidades de negocios y diversión. Desde que comenzó en 1932, la convención creció en tamaño, importancia e influencia. Hoy es el evento de elección de la industria minera mundial y alberga a más de 1.100 expositores y 700 presentadores.