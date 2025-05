Quintela apuntó contra Milei tras las inundaciones en el AMBA: "Una vez más está ausente"

La provincia de Buenos Aires sufre, desde la mañana del viernes, intensas lluvias que provocaron serios destrozos en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), barrios que debieron ser evacuados y calles completamente tapadas por el agua. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela cuestionó la ausencia del Gobierno nacional en la ayuda hacia los afectados.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el primer mandatario riojano expresó: "Una vez más, el gobierno nacional está ausente cuando el pueblo argentino más lo necesita. Ocurre una vez más ante un nuevo fenómeno natural en la ciudad y la provincia de Buenos, pero antes estuvo ausente en Bahía Blanca, en Río Negro, en Chubut".

"Estuvo ausente frente a la angustia de miles de familias en Tierra del Fuego, con más de 8 mil trabajadoras y trabajadores que ven amenazados sus puestos de trabajo de un día para el otro, sin respuestas, sin contención", agregó posteriormente.

Bajo esta línea, recordó cuando el presidente "estuvo ausente en la provincia" de La Rioja tras "el tornado que azotó Chamical y ante lo que ocurrió en Patquía", dos condiciones climáticas que azotaron a la provincia recientemente: "No vimos al Estado nacional, no hubo asistencia, no hubo presencia, no hubo ni una palabra de aliento, de apoyo".

"Quiero expresar mi total solidaridad con las familias que están atravesando este difícil momento en cada rincón del país y me pongo a disposición como gobernador para colaborar en todo lo que podamos. Pero también alzo la voz con fuerza: no puede haber un gobierno nacional que dé la espalda a su pueblo", subrayó el gobernador con respecto a la posible ayuda y colaboración con la Provincia de Buenos Aires para mejorar la situación.

Por último, Quintela volvió a señalar el rol que debería tomar el Gobierno nacional frente a estas adversidades: "No vamos a dejar de exigir que se hagan cargo. Que aparezcan. Que cumplan con su deber. Porque no hay país posible si no se está presente cuando más se lo necesita".

La diferencia de La Rioja con Nación

El gobierno de La Rioja avanza con la reconstrucción de viviendas afectadas por el fuerte temporal que azotó hace unos meses a la ciudad de Chamical. A través del Plan Angelelli y con fondos provinciales, se está trabajando en la recuperación de los hogares dañados, en una tarea que involucra a más de 40 obreros y tres empresas constructoras locales.

En esta primera etapa, se están reconstruyendo 33 de las 60 viviendas que sufrieron daños estructurales, con el objetivo de finalizar estas obras en los próximos días y continuar luego con las restantes. La iniciativa no solo busca dar respuesta a una situación crítica, sino también dinamizar la economía local mediante la generación de empleo en el sector de la construcción.

La diputada nacional Gabriela Pedrali, responsable de la ejecución del Plan Angelelli, destacó la rapidez de la respuesta oficial: “Ante la emergencia que vivió Chamical, actuamos de inmediato, tal como nos pidió el gobernador Ricardo Quintela. Nos pusimos a disposición del municipio y de las familias para brindar soluciones concretas”.

Pedrali también remarcó la necesidad de un mayor compromiso a nivel nacional: “Es insostenible que no se envíe ayuda en momentos como este. La falta de inversión en obra pública pone en riesgo la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.